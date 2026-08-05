Cesenatico, nuovo mezzo elettrico CCILS per pulire il centro storico

Cesenatico, un nuovo mezzo elettrico per la pulizia del centro storico e del Porto Canale

In concomitanza alla presentazione del nuovo ufficio mobile della Polizia locale, la Cooperativa CCILS ha ampliato la propria flotta di veicoli con un nuovo mezzo all’avanguardia: si tratta di un veicolo elettrico a zero emissioni, dotato di sistema di recupero dell’energia in frenata, che sarà impiegato nelle attività di pulizia del centro storico di Cesenatico e del Porto Canale. Il mezzo è stato fornito grazie alla collaborazione con B&G Ecolyne.

Un mezzo pensato per le aree urbane più frequentate

Il punto di forza del nuovo veicolo è la sua silenziosità, una caratteristica che lo rende particolarmente indicato per operare in contesti urbani ad alta densità di persone. Nelle zone del centro storico e del Porto Canale, infatti, il ridotto impatto acustico consente di svolgere le operazioni di pulizia senza disturbare residenti e visitatori, contribuendo al tempo stesso a migliorare la qualità complessiva del servizio.

Zero emissioni e autonomia fino a 116 chilometri

Dal punto di vista tecnico, il mezzo si distingue per l’assenza di emissioni inquinanti e per un sistema di recupero energetico in frenata, che ne ottimizza i consumi durante l’utilizzo quotidiano. L’autonomia dichiarata arriva fino a 116 chilometri, un valore che garantisce continuità operativa nelle attività di pulizia urbana senza compromettere l’efficienza del servizio.

La collaborazione con B&G Ecolyne

Il nuovo veicolo è stato fornito alla Cooperativa CCILS da B&G Ecolyne, azienda specializzata in soluzioni per la mobilità ecologica. La sinergia tra le due realtà si inserisce in un percorso di rinnovamento del parco mezzi destinato ai servizi ambientali sul territorio di Cesenatico, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale ed efficienza operativa.