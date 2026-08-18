Hotel Cavallino tra droga e controlli: 20 turisti da ricollocare

Si stanno concludendo gli accertamenti all’hotel Cavallino di via Tiziano, a Valverde di Cesenatico, dove questa mattina (martedì 18 agosto) è scattato un controllo interforze con Polizia di Stato, Polizia Locale e Guardia di Finanza. Gli accertamenti hanno riguardato diversi aspetti della gestione della struttura, da quelli economici e fiscali fino alla regolarità delle autorizzazioni e degli alloggiati.

All’interno dell’hotel si trovavano 20 turisti, che al momento verranno ricollocati in altre strutture ricettive. Le forze dell’ordine stanno infatti valutando anche l’eventuale chiusura dell’Hotel Cavallino.

Controlli su incassi, Pos e autorizzazioni

L’intervento ha coinvolto più settori. La Guardia di Finanza ha verificato gli aspetti economici e finanziari della struttura, compresi gli incassi, la regolarità nell’utilizzo del Pos, l’emissione degli scontrini e gli altri profili fiscali e tributari.

Sono stati inoltre controllati le autorizzazioni edilizie e commerciali, la correttezza dei titoli abilitativi e la regolarità della posizione degli ospiti registrati nella struttura.

Anche i cani antidroga

Durante il controllo sono stati impiegati anche i cani antidroga dell’unità cinofila della Polizia Locale di Cesenatico. All’interno dell’hotel è stata trovata sostanza stupefacente riconducibile a un uso personale.

Le condizioni dell’hotel

Tra gli elementi già emersi dagli accertamenti ci sono anche alcune criticità relative alle condizioni della struttura. Nei giorni scorsi alcuni ospiti avevano riferito di bagni sporchi, asciugamani umidi e camere prive di tende, segnalando anche la presenza di soluzioni improvvisate al posto del bidè.

La struttura era stata inoltre interessata nei giorni scorsi dall’intervento dei Vigili del Fuoco per un ascensore bloccato.

Gli accertamenti sono ora nella fase conclusiva. Al termine delle verifiche sarà valutato anche il provvedimento da adottare nei confronti della struttura, compresa l’eventuale chiusura dell’hotel.