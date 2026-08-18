Nell’hotel spuntano stanze che non ci dovevano essere

Presunti abusi edilizi nell’hotel

I controlli interforze all’hotel ristorante al Cavallino di Valverde (qui un servizio precedente) hanno approfondito molti aspetti della struttura e della sua gestione dei conti. L’hotel è esaminato in diversi versanti e la lente degli agenti non ha mancato di approfondire alcuni aspetti tra cui quello di eventuali abusi edilizi.

Stanze che non ci dovevano essere

Da quanto trapelato è emerso che in alcuni vani erano state ricavate quattro stanze per il personale. Gli abusi edilizi, se confermati, sono perseguibili penalmente. Questa è solo l’ultima delle presunte irregolarità su cui si sono posate le attenzioni di Polizia Locale, Questura e Guardia di Finanza. Parallelamente gli agenti hanno esaminato le autorizzazioni commerciali ed edilizie, accertando la validità dei titoli abilitativi necessari per operare. Non sono mancati, inoltre, i controlli sulla registrazione degli ospiti, per verificare la piena regolarità della permanenza dei clienti all’interno della struttura.

Turisti trasferiti e futuro incerto per la struttura

Il risvolto più immediato dell’ispezione riguarda gli ospiti che si trovavano in vacanza o in viaggio d’affari nell’albergo. All’interno della struttura erano presenti 20 turisti, i quali sono stati tempestivamente assistiti e ricollocati in altre strutture ricettive della zona per garantire loro una sistemazione adeguata. Nel frattempo, il futuro dell’Hotel Cavallino resta in bilico. Le forze dell’ordine e gli uffici competenti stanno valutando attentamente tutti gli elementi emersi durante i controlli per decidere in merito a un’eventuale chiusura della struttura.