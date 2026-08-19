Grandine, temporali e vento: il 20 agosto in Emilia-Romagna

Maltempo in arrivo: temporali, vento forte e grandinate anche in Emilia-Romagna

Il maltempo torna a interessare l’Italia settentrionale. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso mercoledì 19 agosto un Avviso di condizioni meteorologiche avverse per il peggioramento atteso a partire da giovedì 20 agosto.

Piogge e temporali in arrivo

Secondo l’avviso, dalle prime ore di giovedì 20 agosto e per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, inizialmente su Piemonte e Lombardia. Il peggioramento si estenderà poi, nel corso della giornata, anche a Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. La Protezione Civile segnala la possibilità di rovesci e temporali, con fenomeni che localmente potranno assumere carattere intenso.

Rischio di forti raffiche e grandinate

I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.Il peggioramento è legato a un flusso sud-occidentale in quota che attraverserà l’Europa centrale scendendo verso il Nord Italia. La conseguenza sarà un deciso cambio delle condizioni meteorologiche, con piogge anche intense e temporali.

La situazione in Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna rientra tra le regioni interessate dall’evoluzione del fronte perturbato. L’avviso nazionale precisa che il peggioramento raggiungerà la regione successivamente alla fase iniziale prevista su Piemonte e Lombardia, nel corso della giornata di giovedì. Per le regioni interessate, la Protezione Civile conferma le raccomandazioni previste dalla direttiva nazionale e invita a seguire gli aggiornamenti contenuti nei quotidiani bollettini di vigilanza meteorologica.

L’avviso è stato emesso a Roma il 19 agosto 2026 dal Dipartimento della Protezione Civile.