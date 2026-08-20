San Mauro Mare, eventi dal 23 al 29 agosto

San Mauro Mare, una settimana di eventi tra musica, comicità e territorio

San Mauro Mare si prepara a una settimana di appuntamenti tra domenica 23 e sabato 29 agosto, con spettacoli serali, musica dal vivo, cabaret, mercatini ed esperienze guidate nel territorio. Il programma, rivolto a residenti e turisti, si svolgerà principalmente all’Arena Arcobaleno, dove gli eventi inizieranno alle 21 salvo diverse indicazioni.

Dai giochi di strada alla sand art

La rassegna si aprirà domenica 23 agosto in piazza C. Battisti con “I Zùg d’una Volta”, serata dedicata ai giochi tradizionali di strada e pensata per famiglie e bambini.

Lunedì 24 agosto l’Arena Screen Festival proporrà invece il “Sand Art Show”: uno spettacolo costruito sulla manipolazione della sabbia, accompagnata dalla musica.

Martedì 25 agosto spazio alla San Mauro Music Arena, con il concerto della Birichina Band. Il programma proseguirà mercoledì 26 con il Summer Market, che animerà le vie del centro con bancarelle di artigianato locale e prodotti tipici.

Cabaret, ballo romagnolo e cinema

Giovedì 27 agosto l’Arena Arcobaleno ospiterà la San Mauro Comedy Arena. Sul palco saliranno Giusy Zenere, Enrico Zambianchi e Lorenzo Lanzoni, artisti legati anche al programma televisivo “Zelig”.

Venerdì 28 agosto sarà dedicato alla musica e al ballo romagnolo con “Sammauro in Ballo”, affidato all’animazione di Patrizia Ceccarelli. La settimana di spettacoli si concluderà sabato 29 agosto con “Pellicole in Musica”, incontro tra immagini del cinema e colonne sonore.

Escursioni e attività guidate

Accanto agli appuntamenti serali, il calendario comprende alcune esperienze per conoscere il territorio. Sono previsti lo yoga al tramonto il lunedì e il mercoledì, dalle 17.30 alle 18.30; l’escursione “Santarcangelo di Notte” il martedì, dalle 20.25 alle 24; l’Itinerario Pascoliano il giovedì mattina, dalle 9 alle 12.30.

Il giovedì sera è in programma anche la visita guidata “Un’Estate al Castello di Paolo e Francesca”, a Gradara. Venerdì, dalle 19 alle 22.30, si terrà infine la visita ai vigneti della Family Farm Gobbi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo IAT San Mauro Mare, in via della Libertà 6, al numero 0541 346392 o al cellulare 351 6419188. Disponibile anche l’indirizzo e-mail info@sanmauromare.net.