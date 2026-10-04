Granata Calcio in trasferta al trofeo Coni di Bari

Il Granata Calcio rappresenta in questi giorni l’Emilia Romagna al Trofeo CONI 2026, che si svolge a Bari dal 4 al 7 ottobre.

Un nuovo, importante tassello si aggiunge al percorso di crescita del Granata Calcio, sempre più punto di riferimento e realtà radicata nel territorio. La società è stata scelta per rappresentare il calcio FIGC nella disciplina del 3 contro 3, sia maschile che femminile, in occasione della fase finale della manifestazione giovanile più prestigiosa d’Italia.

Un traguardo che premia l’impegno costante del club nel settore giovanile e, in particolare, nel progetto di sviluppo del calcio femminile, che continua a raccogliere frutti significativi sul piano sportivo e sociale. Il Trofeo CONI è un appuntamento annuale dedicato alle atlete e agli atleti Under 14, capace di riunire giovani sportivi provenienti da tutte le regioni italiane e di promuovere esperienze di confronto, condivisione e crescita.

L’undicesima edizione si sta svolgendo in Puglia, dal 4 al 7 ottobre 2026, con la cerimonia di apertura a Bari. Ben 4.500 tra atleti e tecnici saranno coinvolti nelle numerose discipline sportive in programma. “Per la nostra società – commentano – è un onore rappresentare la nostra regione in questa importante manifestazione sportiva”.