Nel 2025 in Emilia-Romagna sono state 6.228 le donne che hanno contattato un Centro antiviolenza, un dato in crescita rispetto alle 5. 965 dell’anno precedente. Di queste 4. 325 stanno affrontando un percorso di fuoriuscita dalla violenza e 2. 670 lo hanno avviato proprio nell’ultimo anno. In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Regione Emilia-Romagna ha presentato i dati dell’Osservatorio regionale e un nuovo pacchetto di investimenti da oltre 12,7 milioni di euro (tra fondi nazionali e regionali) per rafforzare la rete di protezione e prevenzione.

Fondi e interventi della Regione Emilia-Romagna Per contrastare la violenza di genere e garantire autonomia alle vittime e ai loro figli, la Giunta regionale ha approvato un piano di finanziamenti strutturato su più fronti: Centri antiviolenza e Case rifugio: Stanziati circa 4,4 milioni di euro per Comuni e Unioni di Comuni. Di questi 3,57 milioni (+250mila euro rispetto al 2025) finanziano il funzionamento dei 23 Centri antiviolenza e delle 58 Case rifugio attive sul territorio. Entro il 2027 è prevista inoltre l’apertura di 2 nuovi Centri e 18 sportelli con priorità per le aree montane e interne.

Autonomia abitativa e lavorativa: Destinati 850.000 euro (+100mila euro rispetto al 2025) per rimborsare canoni di locazione, utenze, trasporti, formazione, spese per i figli e, da quest’anno, anche le spese legali per i procedimenti civili non coperti dal gratuito patrocinio.

Reddito di libertà: La Regione ha aggiunto 1,3 milioni di euro per integrare la misura nazionale (che nel 2025 ha sostenuto 471 donne e nel 2026 conta già 435 domande accolte).

Rafforzamento della rete e prevenzione: Assegnati oltre 825mila euro per qualificare i servizi pubblici e privati ​​e sostenere le associazioni del Terzo settore con attenzione anche alle discriminazioni legate alla disabilità e ai percorsi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole. “In Emilia-Romagna chiedere aiuto deve essere semplice, vicino a casa, anche nei comuni più piccoli – hanno dichiarato il presidente Michele de Pascale e l’assessora alle Pari opportunità Gessica Allegni –. Una casa, un lavoro e la possibilità di far valere i propri diritti danno alle donne la libertà concreta di uscire dalla violenza”.

I dati 2025 dell’Osservatorio regionale e del 1522 Il rapporto presentato a Bologna insieme a Clarice Carassi (Coordinamento dei Centri Antiviolenza) e Loretta Michelini (MondoDonna Onlus) delinea un quadro dettagliato del fenomeno in regione: Chiave Dati 2025 Variazione / Scarpe Donne che hanno contattato un CAV 6.228 +263 rispetto al 2024 (5.965) Donne in percorso di scarico 4.325 2.670 nuovi ingressi nel 2025 Ospiti nelle Case cancello 397 donne e 361 minori Permanenza media di 85 notti Chiamate al 1522 con accesso ai CAV 406 In aumento rispetto alle 300 del 2024 Accessi al Pronto Soccorso per violenza ~1.500 +28% rispetto al 2024 Uomini in trattamento nei CUAV 1.802 +40% rispetto al 2024 (1.253) Oltre la metà delle donne seguite (54%) ha tra i 30 e i 49 anni, spesso con un’occupazione precaria (34%) o disoccupata (21%),e subisce abusi dal partner o dall’ex partner. Quasi 3.600 minori sono stati coinvolti in percorsi di supporto per violenza assistita. L’ introduzione del nuovo flusso informativo“nodo violenza”nei Pronto Soccorso (attivo da maggio 2025) ha permesso di intercettare 456 casi specifici e di accompagnare 128 donne verso la rete territoriale dopo le dimissioni. Parallelamente, crescere il rimorchio ai15 Centri per uomini autori di violenza (CUAV)presenti in regione:su 880 nuovi ingressi nel 2025,406 derivano dall’applicazione del Codice Rosso.

Il bilancio della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati Anche i dati della Fondazione presieduta da Carlo Lucarelli confermano l’urgenza del fenomeno:dal 2005 al 2026, il73% degli interventi totali (531 casi su 727) ha riguardato la violenza di genere,nessuna che sale al 78,2% negli ultimi cinque anni. Sulle 1.498 persone sostenute complessivamente,1.155 sono vittime di violenza domestica o di genere (tra cui 480 donne e 675 minori). Nel 2025 il 92% delle risorse economiche della Fondazione è stato destinato a questo ambito, e già a novembre 2026 le richieste d’aiuto hanno pareggiato il bilancio dell’intero anno precedente.