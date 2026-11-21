Addio al cambio password ogni 180 giorni
Dal 19 novembre la gestione della password di Spid LepidaID si è rinnovato per allinearsi alle normative internazionali di sicurezza informatica e alla Direttiva europea Nis 2.
Le nuove regole
- all’impostazione o al rinnovo della password, non sarà più necessario sottostare a vincoli rigidi e /o troppo complessi;
- la lunghezza della password potrà essere compresa tra un minimo 8 di un massimo 64 (per essere efficace si potrà quindi pensare a una breve frase, composta da 4 o 5 parole separate da spazi, ad esempio legata a un ricordo personale);
- eliminato l’obbligo di cambiare la password ogni 180 giorni.