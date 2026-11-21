Con il trasferimento della proprietà ai privati si è quindi aperta la strada alla possibilità di intervenire sull’intero edificio. Ora la vendita è stata conclusa e i nuovi proprietari sono al lavoro per definire il progetto di recupero.

La vicenda aveva registrato un passaggio importante lo scorso gennaio , quando l’amministrazione comunale aveva annunciato l’intenzione di cedere la propria quota di proprietà agli altri comproprietari. Si trattava di una partecipazione inferiore alla metà dell’immobile, per la quale era stato raggiunto un accordo economico da 140mila euro, con l’incasso previsto nel corso del 2026.

La Casa Balocia di Cesenatico è stata venduta. Dopo anni di abbandono e una lunga vicenda legata alla comproprietà dell’immobile, si apre una nuova fase per lo storico edificio affacciato in piazza delle Conserve. I privati che hanno acquistato la casa stanno infatti definendo il progetto di intervento per il recupero della struttura. Intanto, in redazione sono arrivate da un lettore alcune fotografie esclusive che mostrano gli ambienti interni , offrendo uno sguardo inedito sulle condizioni attuali dell’edificio.

Le foto esclusive dall’interno della Casa Balocia

A documentare lo stato attuale dell’immobile sono anche alcune immagini che abbiamo ricevuto da un lettore. Le fotografie, in esclusiva, permettono di entrare virtualmente nella Casa Balocia e osservare gli ambienti interni, rimasti a lungo lontani dagli occhi dei cittadini.

Quindici anni di abbandono nel cuore di Cesenatico

La Casa Balocia è da tempo una delle situazioni più evidenti di degrado nel centro storico di Cesenatico. L’edificio versa in stato di abbandono dal 2010 e negli anni la sua presenza ha rappresentato una criticità per la sicurezza e per il decoro di piazza delle Conserve.

Le condizioni della struttura avevano reso necessaria l’installazione di recinzioni e successivamente di pesanti barriere in cemento, per proteggere i passanti dal rischio di caduta di infissi e calcinacci, soprattutto in occasione di temporali e allerte meteo.

La casa deve il suo nome alla signora conosciuta in città come la Balocia, figura legata alla memoria storica di Cesenatico. Ai primi tempi del turismo romagnolo si era improvvisata guida, raccontando ai visitatori aneddoti e storie della vita cittadina e del porto canale.