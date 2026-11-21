Una giornata di viaggi gratuiti per tutte le donne

Mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Start Romagna rinnova un’iniziativa che negli anni è diventata un appuntamento fisso. Per l’intera giornata, tutte le donne potranno viaggiare gratuitamente sugli autobus delle linee urbane ed extraurbane e sul traghetto di Ravenna.

L’azienda la definisce una “carezza” simbolica, un segnale di attenzione con cui tenere alta la consapevolezza su un tema che riguarda l’intera comunità.

Una rete che coinvolge tutto il territorio

La gratuità non riguarda soltanto Start Romagna. Hanno aderito il Comune di Cesena, per il servizio a chiamata Bussì, e i vettori privati della società consortile METE S.p.A. (Coerbus, Sac e Coop Riolo), che operano con Start Romagna nel bacino di Ravenna. Nel bacino di Rimini partecipano Valmabus, Autoservizi Merli e Coop. La Romagnola, con i servizi Valmabass e Concabus. Ha aderito anche AMR.

Il messaggio del presidente

Il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini, ha sottolineato come un’azienda che attraversa ogni giorno il territorio e incontra migliaia di persone senta la responsabilità di diffondere una cultura basata su rispetto, ascolto e parità di genere. Secondo Corsini, anche il trasporto pubblico può essere uno spazio di sensibilizzazione e inclusione. Il messaggio, ha aggiunto, deve essere chiaro: contro ogni forma di violenza bisogna fare rete e non fermarsi.

La campagna “Il rispetto è la nostra linea”

Accanto alla gratuità, l’azienda lancia la campagna “Il rispetto è la nostra linea”. Il titolo gioca su due significati: richiama le linee del trasporto pubblico e, insieme, la direzione etica che Start Romagna intende seguire.

Un pulsante STOP che diventa simbolo

La grafica riprende il pulsante STOP, familiare a chi viaggia in autobus, che qui diventa il simbolo della volontà di fermare la violenza. Accanto compaiono alcuni fiori, richiamo alla rinascita e alla speranza. La campagna serve anche a far conoscere il numero antiviolenza 1522.

Quattro manifesti, un’unica immagine

Il materiale si articola in quattro manifesti, leggermente diversi, dedicati ai bacini di Rimini, Forlì, Cesena e Ravenna. Affiancati, i soggetti si collegano attraverso pali e linee grafiche e compongono un’immagine continua, una scelta che rappresenta l’unità del territorio e della rete che condivide il messaggio. Il claim compare anche sulle pensiline e sui canali social aziendali.

Il sedile rosso sui bus

Il progetto del sedile rosso prosegue da alcuni anni. I nuovi autobus vengono dotati di una seduta di questo colore, in richiamo alla panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. È un presidio visibile che accompagna ogni giorno migliaia di persone e tiene viva l’attenzione ben oltre il 25 novembre. Ad oggi il sedile rosso è presente su 95 mezzi della flotta aziendale.