Le terme dell’Emilia Romagna si preparano alle feste con pacchetti speciali

C’è un modo speciale per vivere la magia delle festività: regalarsi il piacere di rallentare, lasciarsi coccolare e accogliere il nuovo anno con una rinnovata sensazione di benessere. Le Terme dell’Emilia Romagna celebrano il periodo più suggestivo dell’inverno con i nuovi pacchetti Dicembre, Natale e Capodanno: un ricco calendario di proposte che intrecciano relax, salute e trattamenti da condividere. Dal ponte dell’Immacolata fino all’Epifania, tante occasioni per prendersi cura di sé, concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana o festeggiare l’arrivo del 2027. Tutte le proposte sono consultabili sul sito www.termemiliaromagna.it

Benessere tra acque termali, borghi e paesaggi invernali

Tra il tepore delle piscine termali e il fascino dei paesaggi invernali, il territorio emiliano-romagnolo diventa la cornice ideale per una vacanza capace di appagare corpo e spirito. Qui, le proprietà benefiche delle acque salsobromoiodiche e sulfuree si accompagnano al piacere della scoperta: borghi illuminati a festa, città d’arte, dolci panorami collinari e sapori della tradizione invitano a vivere giornate ricche di emozioni. Un connubio tra salute, natura e ospitalità che rende le destinazioni termali della regione perfette tanto per una breve fuga rigenerante quanto per un soggiorno all’insegna del benessere.

Massaggi, rituali e trattamenti speciali per le feste

A rendere ancora più invitante l’attesa delle feste sono i tanti trattamenti proposti dai centri termali, pensati per trasformare ogni pausa in un piccolo lusso da assaporare. Alle Terme della Salvarola, il benessere si veste di luce con Oro Sulla Pelle, un massaggio sensoriale di 40 minuti che avvolge il corpo con olio caldo impreziosito da delicati riflessi dorati e polvere glitterata. Tra gesti distensivi e fragranze raffinate, le tensioni si sciolgono e la pelle risplende, pronta per la notte più attesa dell’anno.

Suggestioni d’Oriente invece alle Terme di Cervia, dove debutta la novità 2026: il Rituale Hammam, un’esperienza purificante e rigenerante che abbina il calore della sauna a un’esfoliazione profonda con savon noir beldi e guanto kassa, per concludersi con un massaggio orientale a base di olio di argan riscaldato. Alle Terme di Punta Marina, il piacere di ritrovare il proprio equilibrio passa invece attraverso il calore intenso della sauna finlandese con un rigenerante peeling corpo incluso, a cui segue una confortevole area relax con selezione di tè e infusi.

Capodanno in piscina tra musica, brindisi e bollicine

E quando arriva il momento di salutare l’anno che se ne va, il relax lascia spazio all’allegria e alla voglia di stare insieme. Alle Terme dell’Agriturismo, tutti in piscina per festeggiare con il Pool Party Bollicine & Vapore: dalle 22.00 alle 2.30, un coinvolgente DJ set accompagnerà gli ospiti verso il nuovo anno, tra brindisi di mezzanotte e fuochi d’artificio per un Capodanno davvero fuori dagli schemi. E per iniziare il 2027 all’insegna del gusto e della convivialità, l’Hotel delle Terme Santa Agnese propone un invitante brunch del primo dell’anno dedicato alle specialità del territorio.

Un regalo di Natale all’insegna del relax

Le proposte delle Terme dell’Emilia Romagna sono anche un’occasione per sorprendere le persone care con un dono diverso dal solito: non un semplice regalo ma momenti da vivere, ricordi da custodire e tempo prezioso da dedicare a sé stessi. Per conoscere tutti i Pacchetti Dicembre, Natale e Capodanno è sufficiente visitare il sito www.termemiliaromagna.it e visitare la sezione dedicata “Speciale Benessere 2026-2027: Dicembre, Natale e Capodanno”.

Per informazioni contattare il Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna, al numero verde 800 888850 o via email info@termemiliaromagna.it.