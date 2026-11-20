È qui la festa! Of course! La Romagna pronta a brillare per il Natale e i Capodanni 2027

Torna la campagna di Visit Romagna firmata da Claudio Cecchetto. Dal 21 novembre partono le prime accensioni delle luminarie, seguite da mercatini, villaggi natalizi, presepi, concerti e spettacoli dal mare fino all’Appennino: un grande calendario di appuntamenti accompagnerà il territorio fino all’Epifania.

La Romagna si prepara così a vivere le festività e a salutare l’arrivo del 2027 coinvolgendo le città della Riviera, i centri storici e i borghi dell’entroterra in un grande itinerario dedicato alle feste. A fare da filo conduttore sarà ancora una volta “È qui la festa!”, il claim che ha contraddistinto le ultime edizioni dei Capodanni di Romagna e che quest’anno si arricchisce di una nuova espressione, “Of course!”. Un messaggio che conferma lo spirito dell’iniziativa e racconta la capacità del territorio di accogliere, divertire e offrire esperienze anche durante i mesi invernali.

Anche il nuovo visual gioca su questa energia, puntando su grandi scritte dorate, stelle, fuochi d’artificio e alberi luminosi su uno sfondo notturno. Al centro campeggia il messaggio principale, accompagnato dal riferimento al 2027 e dalla nuova scritta rosa “Of course!”, mentre nella parte inferiore le sagome del paesaggio richiamano il mare, le colline e i borghi, a rappresentare le diverse anime della Romagna.

La festa entra nel vivo con l’accensione delle luminarie

Le prime luci di Natale inizieranno a brillare nella seconda metà di novembre, dando ufficialmente il via alla stagione invernale.

Rimini apre il calendario sabato 21 novembre

Ad inaugurare le festività sarà Rimini, sabato 21 novembre, con l’accensione simultanea di oltre 100 chilometri di luminarie, dal centro storico ai lungomari. Il momento principale si svolgerà nel tardo pomeriggio in piazza Cavour, dove il tradizionale conto alla rovescia darà il via a “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo”, il cartellone di eventi che accompagnerà la città fino all’Epifania.

L’illuminazione trasformerà i luoghi simbolo del centro: in piazza Cavour il grande albero sarà circondato da un cielo di luci, lampadari e installazioni scenografiche, mentre in piazza Tre Martiri tornerà l’albero alto 18 metri, inserito in una seconda struttura luminosa. All’Arco d’Augusto sarà allestita una scenografia dedicata alla Natività, arricchita quest’anno dal tema dell’Annunciazione, e torneranno la cascata luminosa sul grande platano vicino al Teatro Galli insieme agli allestimenti di piazza Malatesta e dell’Arena Francesca da Rimini. Tra le novità figurano le luci lungo tutti i lungomari, da Torre Pedrera a Miramare, con drappi luminosi e installazioni tridimensionali, mentre a dicembre è prevista la nuova illuminazione scenografica del Ponte di Tiberio al termine dei lavori di restauro.

Il lungo weekend del 28 e 29 novembre sulla costa e in collina

Il fine settimana successivo entrerà nel vivo in tutta la provincia e lungo la Riviera. Sabato 28 novembre il Natale si accenderà a Riccione, trasformando centro e lungomare, e a Cattolica, dove verrà inaugurato il percorso luminoso insieme alla Serra dei Sogni in viale Bovio. Nella stessa giornata anche Ravenna darà il via alle illuminazioni del centro storico, mentre si stanno definendo gli ultimi dettagli del programma cittadino.

Domenica 29 novembre sarà invece la volta di Cesenatico, con l’accensione dell’albero e del celebre Presepe della Marineria lungo il Porto Canale, e di Cesena, dove le luci del centro storico si accenderanno tra il concerto di voci bianche, le esibizioni del Conservatorio Maderna Lettimi, la musica itinerante della Retromarching Band e figuranti ispirati a Pinocchio. Sempre il 29 novembre, alle 17, Bellaria-Igea Marina accenderà viale Paolo Guidi e piazzetta Fellini con l’apertura del Villaggio di Natale accompagnata dalle voci dei bambini della Scuola di Musica InArte. Nello stesso giorno spazio al Mercatino delle Strenne e all’albero a Coriano, mentre a Sant’Angelo di Gatteo piazza Fracassi ospiterà giochi di una volta, proposte gastronomiche locali e il concerto della Mirko Casadei Popular Folk Orchestra prima dell’accensione del grande abete.

Gli appuntamenti di dicembre fino all’Immacolata

Il calendario proseguirà a inizio dicembre: sabato 5 dicembre toccherà a Misano Adriatico, con l’apertura della pista di ghiaccio in piazza della Repubblica e il Concerto dell’Immacolata. Martedì 8 dicembre sarà invece il turno di Sarsina, che alle 18 in piazza Plauto proporrà “M’illumino” con la Banda Città di Sarsina, e di Forlì, dove alle 16 in piazza Saffi si accenderà il grande albero per inaugurare “Forlì che brilla”.

Mercatini e villaggi di Natale: dalla Riviera ai borghi dell’entroterra

Accanto alle luci, uno degli elementi più attesi delle festività è il ritorno dei mercatini natalizi con casette in legno, artigianato, specialità gastronomiche e piste di pattinaggio, pensati sia per i grandi centri sia per i borghi dell’entroterra.

La Riviera tra piste sul mare e villaggi tematici

A Rimini, sabato 28 novembre, aprirà sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich un grande villaggio coperto, riscaldato e accessibile di circa 3.000 metri quadrati, che ospiterà l’Ice Village fino al 17 gennaio e il Presepe di sabbia fino al 10 gennaio. Al suo interno troveranno spazio una pista di pattinaggio al coperto da 600 metri quadrati con oltre 700 paia di pattini a noleggio, serate con dj-set, una cupola riscaldata per spettacoli gratuiti e mostre interattive, punti ristoro, il mercatino e l’Happy Circus con due appuntamenti pomeridiani al giorno.

A Riccione, sempre dal 28 novembre, tornerà il Lungomare Ice Park, la pista di pattinaggio affacciata sull’Adriatico di 1.650 metri quadrati da piazzale Roma verso il porto, affiancata dalla ruota panoramica Riviera Christmas View con 28 cabine trasparenti. Nel cuore della città sarà allestito il Riccione Christmas Village con 20 casette in legno, concentrate quest’anno in piazzale Ceccarini per lasciare spazio ai lavori di riqualificazione del viale.

A Cattolica, dal 28 novembre al 10 gennaio, viale Bovio diventerà il percorso di “Bosco di Luce”, un tappeto rosso tra abeti veri e luminarie fino ai giardini di piazza Roosevelt con le casette gastronomiche di Cattolica Chalet Taste e i laboratori della Serra dei Sogni. In piazza Primo Maggio arriveranno la ruota panoramica e la pista di pattinaggio, mentre l’albero si accenderà domenica 6 dicembre alle 17 in piazza Nettuno con uno spettacolo musicale itinerante.

A Bellaria-Igea Marina, il cartellone “BIM Christmas 2026” andrà in scena dal 29 novembre al 10 gennaio con la pista “BIM Ice” in piazza Don Minzoni, gli appuntamenti musicali di “Christmas Jazz” nei fine settimana lungo viale Paolo Guidi e il Presepe di sabbia in piazza Alda Merini a Igea Marina, al via sabato 5 dicembre alle 16.30. A Misano Adriatico, attorno alla pista di piazza della Repubblica attiva dal 5 dicembre all’Epifania, si alterneranno mercatini e artisti di strada il 6, 13 e 20 dicembre (con la sfilata in moto dei Babbi Natale), il gospel al Teatro Astra, la camminata di Santo Stefano e il Tuffo della Befana il 6 gennaio.

A Cesenatico, il Porto Canale Leonardesco e il centro storico uniranno mercatini e tradizione marinara: gli espositori artigianali partiranno dal 29 novembre, affiancati dalle bancarelle lungo viale Anita Garibaldi in diverse giornate fino all’Epifania. Il momento centrale sarà domenica 29 novembre alle 17, quando l’inaugurazione del Presepe della Marineria celebrerà il quarantesimo anniversario con uno spettacolo di luci e droni luminosi, accompagnato da una mostra storica dedicata alla manifestazione.

Cervia, Ravenna, Forlì, Cesena e i borghi dell’entroterra

A Cervia, “Cervia Christmas Family” animerà la città dal 28 novembre al 6 gennaio 2027 (con la pista di ghiaccio in piazza Garibaldi già aperta dal 13 novembre). Piazza Garibaldi ospiterà la Casa di Babbo Natale, destinata a trasformarsi nella Casa della Befana dopo il 25 dicembre, mentre piazza Pisacane diventerà la Piazza degli Elfi Falegnami. L’accensione del grande abete donato da Pinzolo-Madonna di Campiglio è fissata per martedì 8 dicembre alle 16, mentre il trenino Christmas Express collegherà Cervia a Milano Marittima.

A Cesena, dal 28 novembre al 24 dicembre, Babbo Natale attenderà i bambini in piazza Fabbri in un centro storico animato ogni fine settimana da burattini, clownerie, gospel, artisti di strada, cacce agli elfi e dal ritorno del Trenino di Natale l’8 dicembre, fino ai canti tradizionali dei Pasquaroli del 6 gennaio.

Nell’entroterra collinare tornerà “Il Paese del Natale” di Sant’Agata Feltria nelle giornate del 6, 7, 8, 13 e 20 dicembre, trasformando il borgo in un percorso tra casette in legno, artigianato, gastronomia e spettacoli.

A Forlì, dal 20 novembre al 6 gennaio, il tema di “Forlì che brilla – Nell’Universo” sarà dedicato alle stelle e allo spazio, con installazioni scenografiche come il Magico Borgo e la Green House, oltre alla casetta della solidarietà attiva in piazza Saffi dal 5 dicembre all’Epifania. A Ravenna, il villaggio di casette in legno in piazza del Popolo e la pista di pattinaggio in piazza Kennedy faranno da cornice a mercatini, animazione per bambini, concerti e visite guidate al patrimonio culturale.

L’itinerario prosegue verso Ferrara e Comacchio

Il viaggio natalizio si estende anche al territorio ferrarese. A Ferrara, dal 21 novembre al 6 gennaio in piazza Trento e Trieste, saranno allestite 37 casette a ingresso gratuito suddivise tra il CNA Christmas Village (13 casette sul lato di Palazzo San Crispino, aperte dalle 10 alle 19.30, con artigiani a rotazione e specialità come pampepato, panettoni, miele e ceramiche) e la Festa del Regalo di Confesercenti (24 casette sul lato della Cattedrale, aperte dalle 10 alle 19). Sempre il 21 novembre inaugurerà al parco Marco Coletta la sesta edizione del Ferrara Winter Park, con eventi fino al 10 gennaio e pista di ghiaccio aperta fino al 30 gennaio. A Comacchio, dal 6 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, i presepi sull’acqua disegneranno un itinerario tra ponti e canali, affiancati dai mercatini e da Comacchioland in largo Cardinal Pallotta.

La tradizione dei presepi: dalla sabbia alle barche, dalle grotte ai borghi

Un posto centrale nel calendario spetta ai presepi, una delle espressioni più radicate dell’identità romagnola, declinata in materiali e ambientazioni sempre diversi tra costa e collina.

Le Natività sull’acqua e sulla sabbia

Sulla riviera tornano i grandi presepi di sabbia a Rimini e Bellaria-Igea Marina, vere sculture monumentali realizzate da artisti internazionali. A Cesenatico, il Presepe della Marineria taglia il traguardo dei 40 anni (nato nel 1986): le statue a grandezza naturale prendono vita fino al 10 gennaio 2027 su dieci barche storiche del Museo Galleggiante lungo il Porto Canale, dove accanto alla Sacra Famiglia trovano posto pescatori, una piadinara e un suonatore di fisarmonica.

Legatissimo all’identità locale è anche il presepe di Cervia, scolpito nel sale e allestito sull’acqua a bordo della Burchiella, l’antica imbarcazione delle saline. Proseguendo verso nord, a Comacchio le Natività trovano casa sotto le arcate dei ponti e lungo i canali del centro storico, mentre a Ferrara il presepe viene collocato nelle acque del fossato del Castello Estense con la suggestiva deposizione del Bambin Gesù affidata ai subacquei.

I percorsi storici e meccanici nell’entroterra

Spostandosi verso le colline, a Montefiore Conca va in scena il presepe vivente con figuranti e antichi mestieri tra le vie medievali, mentre a Longiano un itinerario diffuso attraversa musei, chiese, piazze e giardini. A Bertinoro, domenica 22 novembre in occasione della Festa di Santa Caterina, sarà possibile visitare in anteprima il presepe in grotta nella neviera dell’ex seminario vescovile, raggiungibile lungo il sentiero Monte dei Preti.

Completano il percorso il presepe artistico animato della famiglia Fantini a Gatteo Mare, i presepi di Quarto Gualtieri ospitati nella Rocca Malatestiana di Montiano (frutto di una passione iniziata nel 1956), il presepe meccanico di Gambettola con scene di vita quotidiana romagnola e gli allestimenti tradizionali nelle chiese di Ravenna.

Verso il Capodanno 2027: un territorio, tante possibilità di festeggiare

Archiviati l’Avvento e il Natale, il calendario entrerà nel vivo con gli appuntamenti di fine anno. I Capodanni di Romagna proporranno ancora una volta una formula diffusa, pensata per permettere a ogni località di valorizzare la propria identità tra concerti in piazza, spettacoli, appuntamenti culturali e momenti di intrattenimento.

L’offerta non si limiterà alle grandi serate musicali: chi sceglierà la Romagna per gli ultimi giorni dell’anno potrà alternare gli eventi dal vivo alle passeggiate nei centri storici, alle esperienze enogastronomiche, ai percorsi naturalistici e alle proposte di benessere. Dal mare alle colline, il territorio offrirà soluzioni diverse per famiglie, giovani e coppie.

Tutti gli aggiornamenti e il programma dettagliato saranno consultabili sui portali ufficiali www.capodannoromagna.it e www.visitromagna.it, dove residenti e visitatori potranno organizzare il proprio itinerario tra la Riviera e l’entroterra. “È qui la festa! Of course!” accompagnerà così la Romagna verso il 2027, trasformando le festività in un’occasione per ritrovarsi, scoprire nuovi luoghi e condividere il calore dell’accoglienza romagnola.