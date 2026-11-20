I costi proibitivi del dragaggio, lo smaltimento dei sedimenti contaminati e l’accumulo di sabbia alle porte vinciane rendono sempre più critica la navigazione per i pescherecci.

Navigabilità del porto canale. Un elemento fondamentale per una città di mare, un elemento fondante per Cesenatico. Si tratta di un annoso problema che accompagna Cesenatico fin dalle sue origini al punto che sulla questione venne interpellato anche Leonardo Da Vinci durante il suo passaggio in quella che sarà la Romagna.

Dragaggio da 15-20 milioni: il nodo delle risorse e l’occasione mancata

Gli anni passano, il problema resta. E la normativa non aiuta. Tutti i porti sono competenza della Regione ER ad eccezione di quello di Ravenna che è di competenza statale. In materia di dragaggio, la legge impone un protocollo che punta a tutelare l’ambiente con un imponente lievitazione dei costi. Solo per Cesenatico la stima ammonta a 15-20 milioni di euro per dragare di circa un metro e mezzo il porto canale, la darsena dove sono ormeggiati i pescherecci ed eventualmente la vena Mazzarini. Una cifra proibitiva anche per la Regione ma non per un fondo Europeo. Quando ancora si chiamava Recovery Fund e non ancora Pnrr, da Cesenatico partì il suggerimento del progetto per il dragaggio ma da Viale Aldo Moro, a Bologna, non fu dato seguito.

Carotaggi, idrocarburi e rifiuti speciali: perché i costi lievitano

La procedura per il dragaggio prevede di effettuare prima dei carotaggi in alcune aree del porto per conoscere la composizione del fondale. Se si tratta di sabbia, quanto prelevato dal sottosuolo può essere rimesso in mare, al largo, in un punto identificato. Se invece il fondale è contaminato da altre sostanze, come idrocarburi e metalli pesanti, cosa comune a tutti i porti commerciali in cui transitino pescherecci, si tratta di rifiuti speciali. Ciò significa che quanto prelevato deve essere caricato sui camion e smaltito in discarica e questo fa lievitare i costi.

Interventi tampone, correnti e porte vinciane: i sedimenti bloccano il passaggio

Il dragaggio, visto il suo enorme costo, è un’opera che si è sempre preferito procrastinare se non con qualche intervento tampone nel corso degli anni. Ciò non ha potuto fare altro che peggiorare la situazione a livello di sedimenti e rendere più difficile la navigazione in alcuni punti, soprattutto all’imboccatura. Ciò, probabilmente anche per le correnti che con il loro moto costante trasportano sabbia all’imboccatura. Ma questo accade in tutti i porti. A Cesenatico ci sono le porte vinciane che rappresentano uno sbarramento non solo per le alte onde, ma anche per la sabbia che non può far altro che ammucchiarsi in sua prossimità venendo meno il suo normale fluire.