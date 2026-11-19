A Cesenatico è partito a giugno il progetto di cohousing per persone con disabilità nell’appartamento di via Pian del Carpine. L’iniziativa, realizzata dal Comune insieme all’Unione Rubicone e Mare nell’ambito del PNRR, offre un percorso abitativo protetto per sostenere l’autonomia e migliorare la qualità della vita.

Nell’alloggio sono attualmente accolte due persone, individuate da un’équipe multidisciplinare che coinvolge i Servizi sociali dell’Area disabilità e l’Ausl Romagna. Con il supporto di personale educativo, sociale e sanitario, il percorso lavora sulle capacità di cura di sé e di gestione della casa, oltre che sulle competenze digitali e lavorative.

Quattro posti tra permanenza e accoglienza temporanea

L’appartamento dispone di altri due posti, destinati a inserimenti temporanei per persone con disabilità. L’accoglienza potrà offrire anche periodi di sollievo ai caregiver, sempre sulla base delle valutazioni dell’équipe multidisciplinare.

La struttura di Cesenatico si aggiunge ad altri due immobili con la stessa finalità, situati a San Mauro Pascoli e Gambettola e attivi da oltre un anno. Tutti e tre gli appartamenti sono gestiti da ASP Rubicone, che collabora con l’Unione nell’attuazione di interventi e servizi sociali.

Per arredare l’alloggio di via Pian del Carpine sono stati investiti 20 mila euro di fondi PNRR. Il comunicato del Comune attribuisce al progetto l’obiettivo di accompagnare le persone verso una maggiore autonomia, con percorsi che possono essere temporanei o a tempo indeterminato.

Il Comune: «Speriamo possa ampliarsi»

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessora Emanuela Pedulli hanno definito il progetto «prezioso» e ringraziato l’Unione, l’Ausl Romagna, ASP Rubicone e le operatrici delle cooperative coinvolte. Dopo una visita all’appartamento, hanno detto di essere rimasti colpiti dal clima che si respirava in casa e hanno auspicato che l’iniziativa possa ampliarsi in futuro.