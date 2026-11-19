Villamarina piange la scomparsa di Romina Sanzani

La donna, titolare dell’Inter Bar bar-tabaccheria – edicola di Viale Carducci, è scomparsa è avvenuta lo scorso martedì 17 novembre a Meldola, dove era ricoverata per un male incurabile.

A darne il triste annuncio: babbo Roberto, mamma Valeria, la sorella Cristina, il fratello Alex, i nipoti, gli zii, i cugini, i parenti e gli amici. Tanti anche i messaggi sui social da parte di clienti e persone che conoscevano la donna, e che ne hanno ricordato il sorriso accogliente.