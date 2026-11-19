Villamarina piange la scomparsa di Romina Sanzani
La donna, titolare dell’Inter Bar bar-tabaccheria – edicola di Viale Carducci, è scomparsa è avvenuta lo scorso martedì 17 novembre a Meldola, dove era ricoverata per un male incurabile.
A darne il triste annuncio: babbo Roberto, mamma Valeria, la sorella Cristina, il fratello Alex, i nipoti, gli zii, i cugini, i parenti e gli amici. Tanti anche i messaggi sui social da parte di clienti e persone che conoscevano la donna, e che ne hanno ricordato il sorriso accogliente.
Questa sera il rosario e domani il funerale
L’ultimo saluto a Romina sarà domani, venerdì 20 novembre alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Villamarina, e presieduti dal parroco don Mirco Bianchi.
A seguire, ci sarà il trasporto al crematorio di Cesena.
Questa sera, giovedì 19 novembre, invece, alle 20, sempre nella chiesa di Villamarina, ci sarà una veglia di preghiera con la recita del rosario.
Immagine estrapolata dal profilo facebook.