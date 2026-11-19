Al Palazzo del Turismo, incontro pubblico sul Processo Radici
Si è svolto questa mattina, giovedì 19 novembre, un incontro pubblico per parlare del Processo Radici e dell’attività criminale della ‘ndrangheta sul nostro territorio.
L’evento ha visto la partecipazione di 5 classi di Liceo Scientifico e I.T.E di Cesenatico che sono state molto partecipi con domande e interventi da parte degli studenti; oltre a loro grande partecipazione anche da parte della cittadinanza. La mattinata ha rappresentato un’occasione di riflessione, informazione e confronto sul tema della presenza della criminalità organizzata sul nostro territorio e sulle dinamiche emerse nel corso del Processo Radici.
I relatori
Al convegno è intervenuto Marco Forte, Sostituto Procuratore della Repubblica presso la DDA di Bologna che raccontato il suo lavoro nella giustizia e il suo impegno nelle indagini che hanno portato al Processo Radici. Con lui il sindaco Matteo Gozzoli, Michele Roberto, già Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico; Franco Ronconi, Libera Forlì-Cesena e Giuseppe Rizzo, Avvocato di parte civile Processo Radici.