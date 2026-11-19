Al Palazzo del Turismo, incontro pubblico sul Processo Radici

Si è svolto questa mattina, giovedì 19 novembre, un incontro pubblico per parlare del Processo Radici e dell’attività criminale della ‘ndrangheta sul nostro territorio.

L’evento ha visto la partecipazione di 5 classi di Liceo Scientifico e I.T.E di Cesenatico che sono state molto partecipi con domande e interventi da parte degli studenti; oltre a loro grande partecipazione anche da parte della cittadinanza. La mattinata ha rappresentato un’occasione di riflessione, informazione e confronto sul tema della presenza della criminalità organizzata sul nostro territorio e sulle dinamiche emerse nel corso del Processo Radici.