Federconsumatori Forlì-Cesena aderisce allo Sciopero Generale

Federconsumatori Forlì-Cesena aderisce allo Sciopero Generale del prossimo 20 novembre e sarà al fianco della CGIL Forlì Cesena nella manifestazione provinciale organizzata a Forlì per chiedere risposte concrete a una situazione economica e sociale che continua a peggiorare per milioni di cittadini, lavoratori, pensionati e famiglie.

I dati più recenti descrivono infatti un quadro estremamente preoccupante. L’inflazione è tornata ad accelerare, attestandosi nel mese di ottobre al 5,5% su base annua, trainata in particolare dall’aumento dei costi energetici, dei trasporti e dei beni alimentari essenziali. I prezzi dell’energia continuano a registrare incrementi rilevantissimi, con aumenti che superano il 60%, mentre il cosiddetto “carrello della spesa” torna a crescere. In un solo mese si è riscontrato un aumento di 2,5% con un’inflazione tendenziale del 7,5% e la previsione che a dicembre questi incrementi possano superare la soglia del 10%. I costi per il settore alimentare è in “salita libera” senza la benchè minima iniziativa che tenti di metterlo sotto controllo o sotto osservazione.

Tali rincari incidono quotidianamente sui bilanci familiari e che stanno erodendo il potere d’acquisto dei redditi da lavoro e delle pensioni. Secondo le analisi richiamate dalla CGIL, tra il 2021 e il 2025 l’inflazione cumulata ha raggiunto il 20,6%, mentre il costo del carrello della spesa è aumentato di circa il 30%; nello stesso periodo i salari reali risultano ancora oltre l’8% inferiori rispetto ai livelli del 2021.

A fronte di questa situazione, le misure finora adottate dal Governo risultano del tutto insufficienti. Come già evidenziato da Federconsumatori, anche il recente Decreto Bollette Bis produrrà benefici estremamente limitati sulle utenze domestiche, con risparmi stimati di poco superiori a un euro al mese per una famiglia tipo, importi incapaci di compensare gli aumenti registrati negli ultimi anni e nei mesi più recenti. Parimenti estremamente critica è ancora l’emergenza correlata al caro carburanti che nonostante vi sia un leggero calo del costo al barile, il risparmio non è proporzionale e concreto alla pompa.

Parallelamente cresce il disagio sociale. Sempre più spesso nuclei appartenenti al così detto ceto medio si trovano in difficoltà economica e costretti a chiedere aiuto. Il recente Rapporto Caritas infatti evidenzia come la povertà in Italia sia ormai diventata un fenomeno strutturale. Le fragilità sanitarie sono aumentate del 69,4% nell’ultimo decennio. Particolarmente allarmante è inoltre il dato relativo all’accesso alle cure: oltre 5,6 milioni di persone hanno rinunciato ad almeno una visita o prestazione sanitaria di cui avevano bisogno, confermando come l’indebolimento del servizio pubblico e l’aumento delle spese a carico dei cittadini stiano producendo effetti sempre più gravi sulle condizioni di vita delle famiglie.