Oltre 5,3 milioni di euro per sostenere nel 2026 chi assiste un familiare. La Giunta dell’Emilia-Romagna ha approvato lo stanziamento destinato ai caregiver familiari: 3 milioni arrivano dal Fondo regionale, con dotazione stabile, e 2,325 milioni da fondi nazionali. Le risorse saranno ripartite tra i 38 distretti sociosanitari.

Almeno il 20% dei fondi territoriali dovrà finanziare interventi di sollievo domiciliare. Sono previsti anche supporto psicologico, formazione e punti di riferimento in ogni distretto, anche attraverso le Case della Comunità.

Ancarani: «Risorse concrete per chi si prende cura»

«Con questo stanziamento come Regione confermiamo con risorse concrete l’impegno verso chi si prende cura di un familiare»,

dichiara Valentina Ancarani, consigliera regionale del Partito Democratico. L’attenzione, sottolinea, deve rivolgersi in particolare alle donne, sulle quali ricade una parte consistente del lavoro di cura, e ai giovani caregiver, spesso poco visibili.

L’Emilia-Romagna è stata tra le prime Regioni a intervenire con una legge dedicata, approvata nel 2014. La norma riconosce come caregiver anche chi non convive con la persona assistita, come figli, fratelli e sorelle, e chi è legato da un rapporto affettivo consolidato. «Un riconoscimento che rispecchia com’è fatta oggi una famiglia», osserva Ancarani.

La critica alla proposta di legge nazionale

La consigliera contesta l’impostazione del disegno di legge nazionale in discussione al Senato. Secondo quanto riferito da Ancarani, la proposta prevede un contributo massimo di 400 euro al mese per il caregiver convivente che dedichi almeno 91 ore settimanali all’assistenza, con un ISEE entro i 25mila euro e un reddito da lavoro non superiore a 3mila euro l’anno.

Requisiti che, sostiene, rischiano di lasciare fuori molte famiglie, comprese quelle in cui chi assiste cerca di mantenere un’attività lavorativa. Ancarani giudica inoltre insufficiente il contributo previsto, anche per chi rientrasse nei criteri.