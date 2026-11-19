A cinquantacinque anni dal 19 novembre 1971, il ricordo del Maestro che inventò il liscio trasformando il folklore locale nell’inno immortale di un’intera terra

Ci sono melodie che smettono di appartenere a chi le ha composte per diventare il respiro stesso di una terra. È il caso di Secondo Casadei, lo “Strauss della Romagna”, di cui ricorre proprio oggi, 19 novembre, l’anniversario della scomparsa. A cinquantacinque anni da quel giorno del 1971 che lasciò un vuoto incolmabile nel panorama musicale italiano, il suo lascito continua a vibrare con la stessa forza travolgente di un tempo. Il ricordo della Signora del Liscio Riccarda Casadei, figlia di Secondo è sempre toccante: “Caro babbo, anche se te ne sei andato tanto tempo fa, la tua musica è sempre il cuore della Romagna, un cuore pulsante che continua a battere ed è ancora con noi, ci dà ritmo e forza e continua ad accompagnare allegramente e positivamente la nostra vita“.

La vita di Secondo Casadei

Nato a Sant’Angelo di Gatteo nel 1906, Secondo Casadei non fu soltanto un virtuoso del violino o un prolifico compositore — con oltre mille brani depositati alla SIAE — ma un vero e proprio architetto culturale. Prima del suo avvento, la musica da ballo nelle aie e nelle balere romagnole era dominata dai repertori mitteleuropei o dai ritmi d’oltreoceano. Secondo ebbe l’intuizione geniale di guardare alle proprie radici: prese il valzer, la polka e la mazurka, li spogliò della loro rigidità accademica e li infuse del calore, dell’ironia e della malinconia tipici della gente di Romagna. Nacque così il liscio, un genere che non era semplice intrattenimento, ma un rito collettivo capace di unire generazioni diverse sotto le luci delle sale da ballo.

Romagna Mia

Il 1954 segnò il punto di non ritorno con l’incisione di Romagna Mia. Quello che era nato come un omaggio intimo e nostalgico alla propria terra si trasformò in un inno nazionale parallelo, cantato dagli emigrati italiani all’estero come un talismano contro la distanza e adottato da intere comunità come simbolo di appartenenza e rinascita. Che risuoni in una sagra di paese, campionata da un DJ in un club o intonata in coro durante un’emergenza per farsi coraggio, la sua opera resta il manifesto più autentico di una terra generosa, tenace e innamorata della vita. Ricordare Secondo Casadei oggi significa celebrare non solo un grande musicista, ma l’uomo che ha dato una voce eterna all’anima della Romagna.

Foto tratte dalla pagina facebook Casadei Sonora