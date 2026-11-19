Iniziato l’allestimento del presepe della Marineria di Cesenatico. Compie 40 anni

L’inverno 2026 segna un traguardo storico per la Riviera Romagnola: il Presepe della Marineria di Cesenatico celebra i suoi 40 anni. Inaugurato per la prima volta nel 1986, questo allestimento unico al mondo torna a illuminare il Porto Canale Leonardesco con un’edizione speciale dedicata al quarantennale, capace di unire la tradizione cristiana all’identità profonda e all’orgoglio marinaro della città.

L’allestimento

Oggi, giovedì, è iniziato l’allestimento del Presepe. Mino, Bert, Maurizio e gli altri tecnici sono al lavoro dalle prime ore del giorno per posizionare accuratamente ogni statua a bordo di trabaccoli, battane, topo, bragozzetto e paranza. Un lavoro certosino visto che è già stato posizionato l’impianto luci che dovrà illuminare tutto il presepe. In un secondo momento, ad allestimento ultimato, sarà fatto un secondo controllo dei puntamenti dei fari a bordo delle antiche imbarcazioni. Hanno iniziato dalla natività che storicamente è a bordo che Giovanni Pascoli, il veliero più grande della flotta. Presente anche un troupe della capitale per un servizio su un’emittente estera. Allestito a bordo delle imbarcazioni storiche della sezione galleggiante del Museo della Marineria, il presepe richiama ogni anno decine di migliaia di visitatori e si conferma anche nel 2026-2027 come l’evento simbolo del Natale sul mare in Emilia-Romagna.

Quarant’anni di storia: dalle origini nel 1986 a oggi

L’idea del Presepe della Marineria nasce nel 1986 insieme agli artisti Maurizio Bertoni e Mino Savadori su progetto di Tinin Mantegazza e da un’idea di Guerrino Gardini. L’obiettivo era creare una rappresentazione natalizia che non fosse importata da altre tradizioni, ma che raccontasse l’anima autentica di Cesenatico, del suo porto e della sua gente. In quattro decenni di storia, la collezione si è arricchita costantemente fino a superare le cinquanta statue a grandezza naturale. Qui non ci sono pastori di montagna o paesaggi desertici: accanto alla Natività prendono posto i volti e i gesti della vita quotidiana del borgo marinaro.

I protagonisti sulle barche storiche

L’allestimento prende vita sugli scafi in legno del Museo della Marineria — tra cui bragozzi, trabaccoli, lance e battane — ormeggiati nel tratto di canale compreso tra il ponte di via Saffi/Mazzini e il Ponte di San Giuseppe meglio noto come ponte del gatto.

Tra le figure scolpite che popolano le imbarcazioni spiccano:

La Sacra Famiglia e i Re Magi, collocati sul bragozzo principale, cuore pulsante dell’installazione.

I mestieri del mare e della tradizione, come il pescatore che ripara le reti, il burattinaio, la piadinaia, il falegname e la lavandaia.

I simboli della cultura adriatica, tra cui i delfini che emergono dall’acqua, gli angeli sospesi tra le sartie e le vele al terzo dipinte con i colori caldi della terra e del mare.

Ogni statua è realizzata con una tecnica artigianale distintiva: i volti, le mani e i piedi sono scolpiti in legno di cirmolo, mentre i panneggi e gli abiti sono modellati con teli di tela irrigiditi da un impasto di cera e colla a caldo, dipinti poi con pigmenti studiati per resistere alle intemperie invernali.

Le novità per il 40° anniversario e la magia delle luci

Per celebrare i 40 anni dell’installazione, l’edizione 2026-2027 si arricchisce di appuntamenti speciali pensati per ripercorrere la storia di questo capolavoro galleggiante, tra cui uno spettacolo inaugurale di luci e musica e una mostra fotografica dedicata allestita presso il Museo della Marineria.

Il momento migliore per ammirare il Presepe rimane il crepuscolo. Al calar della sera, il sistema di illuminazione scenografica avvolge gli scafi, le vele e le statue, creando suggestivi riflessi sulle acque del Porto Canale progettato da Leonardo da Vinci nel 1502. L’atmosfera è completata dai mercatini natalizi, dagli eventi diffusi nel centro storico e dai profumi tipici delle feste lungo le banchine.

Informazioni utili per la visita (Edizione 2026-2027)

Date ufficiali: inaugurazione il al 29 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.

Dove: porto Canale di Cesenatico (tratto antistante il Museo della Marineria, Via Armellini).

Costo e orari: l’accesso lungo le banchine del Porto Canale per ammirare il presepe è completamente gratuito e fruibile 24 ore su 24 (illuminazione attiva dal tardo pomeriggio fino all’alba).

Consiglio per i visitatori: approfittate della visita per entrare nella sezione a terra del Museo della Marineria, dove oltre alle due grandi imbarcazioni storiche potrete visitare l’esposizione dedicata al quarantennale del Presepe.