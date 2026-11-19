Stipendi che non tengono il passo con l’aumento del costo della vita, personale insufficiente e precariato sempre più strutturale. È il quadro tracciato dalle FLC CGIL di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, che in vista dello sciopero generale CGIL di venerdì 20 novembre invitano il personale scolastico ad aderire alla mobilitazione e a partecipare alle manifestazioni territoriali.

Al centro della protesta ci sono le condizioni economiche dei lavoratori della scuola e le scelte del Governo sul personale e sulle risorse destinate all’istruzione pubblica.

Stipendi, perdita di potere d’acquisto fino all’8,2%

Secondo un’elaborazione territoriale del sindacato basata su dati ISTAT e retribuzioni contrattuali, tra il 2021 e il 2025 gli aumenti tabellari degli stipendi, pari a circa l’8,5%, non sono riusciti a compensare la crescita dei prezzi.

L’inflazione registrata nello stesso periodo è stata del 18,2% nella provincia di Rimini, del 17,9% in quella di Ravenna e del 16,7% nel territorio di Forlì-Cesena.

La conseguente perdita stimata di potere d’acquisto raggiunge l’8,2% a Rimini, l’8% a Ravenna e il 7,1% a Forlì-Cesena. Una situazione che, secondo le organizzazioni sindacali, incide direttamente sulla capacità dei lavoratori di sostenere le spese quotidiane, dagli affitti alle bollette.

Personale scolastico, il nodo dei tagli

Un’altra questione riguarda gli organici. La manovra 2027 prevedeva inizialmente una riduzione di 6.974 posti a partire dall’anno scolastico 2027/2028: 4.925 docenti e 2.049 unità di personale ATA.

Il Governo ha successivamente annunciato il possibile ritiro dei tagli, ma per le FLC CGIL servono ancora atti formali che confermino il cambio di orientamento. Restano inoltre le riduzioni già programmate e il ricorso al precariato, ormai diventato strutturale.

“Il calo demografico dovrebbe servire a ridurre gli alunni per classe, rafforzare inclusione e sostegno, non a tagliare personale”, sottolineano i sindacati, evidenziando anche il sovraccarico delle segreterie scolastiche e la carenza di collaboratori scolastici.

Le richieste dei sindacati e lo sciopero del 20 novembre

Le tre organizzazioni territoriali chiedono salari in grado di recuperare il potere d’acquisto, la stabilizzazione dei lavoratori precari, organici adeguati e maggiori investimenti nella scuola pubblica.

Per queste ragioni FLC CGIL Rimini, FLC CGIL Forlì-Cesena e FLC CGIL Ravenna invitano tutto il personale scolastico a partecipare allo sciopero generale CGIL del 20 novembre.

La mobilitazione non riguarda soltanto il comparto dell’istruzione, ma si estende anche a sanità, pensioni, diritto alla casa e contrasto alle disuguaglianze. “Cambiare le priorità è una necessità per tutto il Paese”, è l’appello conclusivo delle tre sigle sindacali.