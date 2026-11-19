Oltre 300 etichette da degustare, proposte gastronomiche e due appuntamenti di approfondimento dedicati al mondo del vino. Domenica 22 novembre il Grand Hotel da Vinci di Cesenatico ospita la festa di fine anno di AIS Romagna, l’Associazione italiana sommelier. L’iniziativa, aperta a soci e pubblico, si svolgerà dalle 11 alle 19 e sarà un’occasione per concludere l’anno di attività all’insegna della degustazione e della cultura enologica.

Oltre 300 etichette e proposte gastronomiche

Il pubblico potrà assaggiare liberamente oltre 300 vini, senza percorsi prestabiliti, confrontandosi direttamente con i sommelier e approfondendo le caratteristiche delle diverse etichette e dei territori di produzione.

Ad accompagnare le degustazioni ci saranno un ricco buffet di finger food e tre piatti cucinati, serviti nel corso della giornata.

Due masterclass tra Franciacorta e Romagna

Nel pomeriggio sono in programma due appuntamenti dedicati all’approfondimento.

Alle 15 Filippo Ricci Curbastro condurrà la masterclass «Ricci Curbastro e Rontana a spasso nel tempo tra Franciacorta e Romagna», un percorso di degustazione attraverso territori e diverse annate.

Alle 17.30 spazio invece ad Albana e Sangiovese, i due vitigni simbolo della Romagna, con una degustazione guidata dai Master AIS Andrea Laghi e Andrea Peruzzi.

Biglietti e partecipazione

La festa è gratuita per i soci AIS in regola con la tessera associativa. Per tutti gli altri partecipanti il costo del biglietto è di 30 euro.