Allerta arancione per vento sulla costa

Nuova allerta meteo valida dalla mezzanotte del 19 novembre alla mezzanotte del 20 novembre.

Nel dettaglio, per la giornata di giovedì 19 novembre, sono previsti venti su-occidentali di burrasca forte (75-88 km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica, sulla pianura romagnola e la relativa costa. Si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (62-74 km/h) dai quadranti settentrionali, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sulle pianure centro-orientali e sulla costa ferrarese.