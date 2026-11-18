A Bologna decide il secondo quarto: la Buena Onda supera i Bombers

La Buena Onda Basket Club conferma il primo posto, in coabitazione con Bertinoro, battendo in trasferta l’Audace Bombers Bologna. Una grande metà del secondo quarto sembra spianare la strada a una vittoria agevole, ma i regaz si complicano la vita e devono sudarsela fino all’ultimo. Venerdì, al PalaCesenatico, li aspetta il big match contro Budrio.

La fiammata di Brighi scava il solco

La partita parte a strappi. La Buena Onda apre con un 6-0, guidata dal capitano Delvecchio, ma i Bombers rispondono subito con un parziale di 12-2. I bolognesi sono più solidi a rimbalzo offensivo; la Buena si aggrappa alle triple di Sovera e Buda. Il primo quarto si chiude sul 20-19 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo si accende Lorenzo Brighi: prima lotta sotto canestro e conquista due rimbalzi offensivi consecutivi, poi mette a segno quattro triple di fila, una più folle dell’altra. Con un’altra bomba di Buda, la Buena vola fino al +21 e per lunghi minuti non concede punti agli avversari. La gara sembra sotto controllo, ma quattro triple consecutive dei Bombers e due liberi a fil di sirena riducono il margine. Fino a quel momento, la Buena aveva concesso appena cinque punti nel quarto. All’intervallo il punteggio è 39-47.

Difesa e nervi saldi nel finale

Il secondo tempo è equilibrato, con le difese protagoniste. Delvecchio suona la carica e domina su entrambi i lati del campo. I regaz non riescono ad allungare ancora, ma i Bombers non trovano nemmeno la rimonta: al 30’ il tabellone dice 47-57.

Negli ultimi minuti la tensione sale e i bolognesi tornano a -5. Ci pensa Lele Buda a scacciare i fantasmi con un assist e due canestri che riportano la Buena a +9. I Bombers tentano l’ultimo assalto, ma non scendono mai sotto i cinque punti di svantaggio. La Buena Onda resiste e porta a casa la vittoria: 68-77.

Brighi, una prova da trascinatore

MVP Lorenzo Brighi, autore di 26 punti, di cui 16 nel secondo quarto. Per lui anche 8 rimbalzi e 10 falli subiti.

Audace Bombers Bologna 68-77 Buena Onda Basket Club

(20-19, 39-47, 47-57, 68-77)

Delvecchio 8, Sovera 12, Gori 5, Monticelli 11, Brighi 26, Buda 10, Fontana 1, Bonfé 4, Lamieri, Forbicini, Romanelli. All. Focarelli.