Cesenatico, 18 novembre 2026 — «Celo, manca». Tra i banchi delle scuole primarie di Cesenatico, questa volta, non si scambiano calciatori o supereroi, ma personaggi come Scartolina e Plastibolla: i rifiuti illustrati protagonisti di Un sogno chiamato riciclo, l’album di figurine ideato dal Gruppo Hera con Panini e l’agenzia Armando Testa.

Il progetto gratuito coinvolge 974 alunni di 52 classi, appartenenti a sei scuole primarie e a due istituti comprensivi. Realizzato in collaborazione con La Grande Macchina del Mondo, punta a raccontare il ciclo dei rifiuti con un linguaggio vicino all’immaginario dei bambini.

La sperimentazione è partita lo scorso anno a Bologna e Modena. Quest’anno l’iniziativa è arrivata in Romagna, nei comuni di Cesenatico e Cervia.

Le scuole coinvolte

A Cesenatico partecipano, per il circolo didattico 1, alcune classi delle primarie “Leonardo Da Vinci”, “2 agosto 1849” e “Ada Negri”. Per il circolo didattico 2 hanno aderito diverse sezioni delle scuole “Don Teofrasto Pasini”, “Ricci-Ortali” e Villamarina.

Un album per raccontare il viaggio dei rifiuti

Con gli sticker disegnati da Susanna Rumiz e una serie di giochi, l’album invita a guardare allo scarto come a qualcosa che può avere una nuova vita: ogni rifiuto custodisce un “sogno nel bidone”. Il percorso accompagna gli alunni dalla produzione domestica fino al trattamento e alla valorizzazione dei materiali, mostrando anche il ruolo dei servizi ambientali e degli operatori ecologici.

A guidare i bambini c’è una squadra di dieci personaggi, ognuno legato a una diversa frazione merceologica. Accanto a Plastibolla, che rappresenta gli imballaggi in plastica, e a Scartolina, simbolo di carta e cartone, ci sono Metallaro, Vetrinozzo TinTin, Nucciabuccia, CamyRami, Mister Miscuglio, Oliastro Esausto, Max Ingombro e Tekno. Se conferiti correttamente, i materiali possono diventare nuova materia prima, energia, biocarburante o oggetti riutilizzabili.

Dall’aula alle Stazioni Ecologiche

Il percorso comincia in classe, dove gli studenti ricevono l’album e affrontano i principi della raccolta differenziata. Negli incontri successivi arrivano le bustine di figurine e i momenti di confronto per consolidare le buone pratiche.

L’attività coinvolge anche le famiglie. I ragazzi possono ricevere altri pacchetti di sticker conferendo rifiuti di qualsiasi tipo nelle Stazioni Ecologiche aderenti. Per il territorio di Cesenatico partecipano le strutture di via Mesolino e quella di via Rossellini, a Savignano sul Rubicone.

«Con la realizzazione di questo album, in collaborazione con due aziende del calibro di Panini e Armando Testa, vogliamo raccontare una storia vera nella quale i cittadini, in particolare i bambini e le loro famiglie, rivestono insieme a noi un ruolo fondamentale per perseguire gli obiettivi di economia circolare e sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda Onu 2030», sottolinea Giulio Renato, direttore centrale Servizi Ambientali e Flotte del Gruppo Hera.

«Siamo certi che il coinvolgimento delle giovani generazioni su questi temi sia imprescindibile», aggiunge. «Per questo da tempo entriamo nelle scuole di ogni ordine e grado con i nostri progetti La Grande Macchina del Mondo e Un pozzo di scienza, che ogni anno raggiungono quasi centomila alunni».