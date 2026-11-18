L’Italia si ferma per GTA 6: record mondiale di ferie e la trovata “Vice City” del Maré di Cesenatico

Domani, giovedì 19 novembre, non è un giorno lavorativo come gli altri. Per milioni di appassionati in tutto il mondo scatta l’ora X di Grand Theft Auto VI, il titolo più atteso del decennio, e gli effetti si vedono già negli uffici ancor prima di accendere la console. L’impatto culturale del videogioco targato Rockstar Games è talmente trasversale da svuotare le aziende italiane e da ispirare, perfino sulla costa romagnola, geniali operazioni di instant marketing.

L’esodo dagli uffici: l’Italia guida la classifica mondiale dei permessi

Mentre in tutto il mondo le richieste di ferie per domani segnano un incremento medio del 32% — il picco più alto registrato tra tutti i giorni feriali del 2026 — è l’Italia a conquistare la maglia nera dell’assenteismo videoludico. Secondo un’analisi condotta dalla piattaforma HR Remote.com, nel nostro Paese i permessi richiesti per il day-one di GTA 6 sono schizzati verso l’alto del 91% rispetto alla norma.

A sorprendere non sono soltanto i numeri, ma l’identikit di chi ha deciso di prendersi una giornata libera per esplorare le strade di Leonida:

La Gen Z in prima linea , com’era facilmente prevedibile trattandosi della generazione cresciuta a pane e GTA V .

Il settore finanziario in testa ai reparti, che supera perfino gli uffici IT e tech per numero di scrivanie vuote.

Un fenomeno che ha spinto perfino alcune grandi aziende internazionali, come Logitech, a giocare d’anticipo concedendo direttamente un giorno di riposo retribuito ai propri dipendenti pur di evitare una pioggia di assenze improvvise.

Da Vice City al Molo di Levante: la mossa social del Maré di Cesenatico

L’onda lunga dell’attesa non si è fermata agli schermi dei videogiocatori, ma ha contagiato anche il mondo della ristorazione e dell’intrattenimento locale. A cogliere al volo l’occasione sulla Riviera Romagnola è stato il Maré di Cesenatico sul molo di Levante.

Sui propri canali social, il locale ha pubblicato una grafica che rilegge l’iconica estetica al neon di GTA VI in chiave romagnola: palme al tramonto, cielo viola e rosa acceso, il font inconfondibile del gioco adattato per il nome del ristorante e uno slogan che suona come un invito diretto agli appassionati in ferie: “New Location Unlocked”.

D’altronde, se mezza Italia domani resterà a casa con il controller in mano, tanto vale ricordarle che, tra una missione e l’altra, c’è sempre una “nuova location” da sbloccare anche dal vivo.

Fonte: Tom’s Hardware Italia