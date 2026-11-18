a cura del professor Ferruccio Dominici

Cesenatico 1907: il dottor Marconi e la relazione sulle condizioni igienico-sanitarie

Iniziamo il terzo capitolo riguardante l’attività medica del dottor Marconi durante la sua lunga permanenza a Cesenatico. Abbiamo in precedenza accennato alle pubblicazioni che il medico- ufficiale sanitario ha prodotto nel tempo (a questo link) , alcune di carattere prettamente medico, altre aventi oggetto di varia natura, di cui vedremo in seguito. Rimanendo in tema sanitario, il medico ha pubblicato nel 1907, sempre attraverso la tipografia Ughi di Savignano di Romagna, l’opuscolo dal titolo RELAZIONE SULLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE del Comune di CESENATICO.

La pungente relazione del Dottor Marconi

Come abbiamo già avuto modo di conoscere attraverso il suo stile pungente e polemico, anche in questo opuscolo l’apertura del dottore è tutto un programma; infatti esordisce con il testo che vale la pena riportare integralmente:

L’articolo 13 della vigente legge sanitaria enumera tassativamente i doveri dell’ufficiale sanitario comunale, che:

vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune e ne tiene costantemente informato il medico provinciale;

denunzia sollecitamente a quest’ultimo e contemporaneamente al Sindaco tutto ciò che nell’interesse della sanità pubblica possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti, nonché le trasgressioni alle leggi e ai regolamenti sanitari;

assiste il Sindaco nella vigilanza igienica e nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall’autorità comunale, sia dalle autorità superiori;

raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni che riceverà dal medico provinciale.

Chiunque legga questo articolo ed abbia l’ingenuità di credere che si facciano o si possano fare tutte le belle cose che esso prescrive, ne dedurrebbe la logica conseguenza che in poco tempo ogni comune e ogni frazione di comune avrebbe dovuto conseguire la sua piena e completa redenzione igienica.

L’opuscolo illustra con meticolosa descrizione tutte le criticità igienico-sanitarie, sia del capoluogo, sia delle frazioni e delle campagne ed evidenzia le carenze non più accettabili in un contesto che, come sottolinea il dottor Marconi, “comincia ad essere ricercato e preferito ad altre spiagge; ma affinché i signori forestieri vengano e si trattengano volentieri fra noi, fa d’uopo di presentare loro un soggiorno pulito, alimenti sani e a giusto prezzo, una casa linda, buona acqua potabile, allontanare il pericolo o le probabilità di ammalarsi di malattie contagiose; e tante altre cose sottoposte alla vigilanza igienica”

Le minacce di morte

Poco oltre, a pag.33, si legge la frase dal vago sapore sinistramente profetico “Quando nel 1899 proposi di allontanare dal capoluogo i suini e i lanuti, sentii con i miei orecchi la minaccia di qualcuno che mi voleva affogare nel canale. Ma io non mi lasciai spaventare; meglio farsi mangiare dai cefali che rinunciare per paura ad un salutare provvedimento, che infine fu adottato con soddisfazione di tutti, anche dei più retrivi.”

In quegli anni infatti era ancora diffusa l’abitudine di tenere nei cortili in centro abitato, piccole stalle con maiali e pecore, oltre naturalmente altri animali da cortile come galline, oche, conigli, piccioni, ecc. Questi ultimi animali di piccola taglia hanno continuato a frequentare i cortili delle case ancora fino al secondo dopoguerra; a tal proposito l’autore del presente ricorda che in via Mazzini, dove ha trascorso l’adolescenza e la giovinezza, scorrazzavano alcune grandi oche bianche che spesso rincorrevano noi bambini che scappavamo a gambe levate!

L’opuscolo è corredato con alcune tabelle veramente interessanti per la puntigliosa precisione e per la rilevanza statistica che rivestono. Qui di seguito quella che riporta le cause di morte rilevate negli anni dal 1893 al 1905.



Altra tabella molto interessante riguarda il “Movimento della popolazione dal 1893 al 1905”. Come si vede, l’incremento della popolazione del comune, passa da 7492 a

8246 nel 1905, con un tasso di natalità del 40,38%° e di mortalità del 22,80% °. Indici che rapportati a quelli di oggi . . .

Per motivi di spazio non è possibile trascrivere altro, ma la lettura dell’opuscolo fornisce un quadro talmente dettagliato ed esaustivo per cui si stenta quasi a credere che l’autore possa essere un medico-chirurgo. Se c’è qualche curioso che desidera approfondire la materia, consiglio di consultare l’originale dell’opera reperibile presso la Biblioteca Saffi di Forlì.

Una finestra nella società ai tempi di Marconi

Certo anche dopo oltre un secolo, resta l’amarezza per una vita sprecata così tragicamente quando invece ancora poteva portare utili e vantaggiosi apporti alla nostra popolazione, non solo in fatto di cure mediche ed interventi chirurgici, ma anche per i suggerimenti e gli stimoli nei confronti di un’amministrazione comunale che spesso, come sottolinea il Marconi, era refrattaria a provvedimenti efficaci sul piano sanitario e spesso, per dirla con Manzoni “in tutt’altre faccende affaccendata”! Non si può trascurare il rapporto piuttosto conflittuale che il medico-ufficiale sanitario intratteneva con gli amministratori locali, clima piuttosto teso dovuto a quel petulante ed ingombrante sanitario con le sue pretese riguardanti l’igiene del paese e la salute degli abitanti; ma spesso la politica è refrattaria ad istanze che non portino consenso elettorale.

Nel prossimo capitolo passeremo a tematiche molto lontane dall’ambito prettamente sanitario, perché il dottor Marconi coltivava anche altri interessi decisamente inusuali per un medico e davvero interessanti per l’epoca in cui vengono alla ribalta.

(continua…)

Servizio precedente sul Dottor Marconi.