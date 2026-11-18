In occasione della Giornata Europea (mercoledì 18) e Settimana Mondiale (18-24 novembre) dell’uso consapevole degli antibiotici un quadro generale, in Romagna. I dati del territorio romagnolo L’antibiotico-resistenza è una delle principali minacce per la salute pubblica: quando i batteri diventano resistenti, infezioni un tempo semplici da curare diventano difficili da trattare. Circa nove antibiotici su dieci vengono prescritti fuori dall’ospedale, dai medici di famiglia, dai pediatri e dagli altri professionisti del territorio. Per questo l’Ausl Romagna concentra qui buona parte del proprio impegno. Consumi in calo e sotto l’obiettivo regionale: nei primi sei mesi del 2026 il consumo di antibiotici sul territorio della Romagna è stato di 10,94 dosi giornaliere ogni 1.000 abitanti, sotto l’obiettivo fissato dalla Regione (12,5). Nel 2025, nei primi nove mesi, il valore era di 12,27, di poco sopra la media regionale (12,11). Antibiotici più “mirati”: il 70% degli antibiotici usati sul territorio appartiene alla categoria “Access” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè farmaci di prima scelta, a spettro ristretto e con basso rischio di favorire le resistenze. È il valore più alto in Emilia-Romagna (media regionale 66,1%, obiettivo 60%). Spesa in calo: la spesa per antibiotici prescritti sul territorio, cresciuta da 5,9 milioni di euro nel 2021 a 8,1 milioni nel 2024, nel 2025 è scesa a 7 milioni (-14%, circa 1,1 milioni in meno in un anno). Meno infezioni da Clostridioides difficile: questa infezione intestinale, favorita dall’uso di antibiotici, è passata in Romagna da 648 casi nel 2024 a 530 nel 2025 (-18%).

Gli strumenti messi in campo I test rapidi negli ambulatori dei medici di famiglia. Dal 2 novembre è operativo, grazie ai fondi del Piano nazionale di contrasto all’antimicrobico-resistenza (PNCAR), un progetto di diagnostica rapida “point-of-care” che coinvolge 150 medici di famiglia in 27 sedi, tra Case della Comunità e medicine di gruppo delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. In pochi minuti, in ambulatorio, il medico può eseguire un tampone che ricerca i principali virus e batteri respiratori (influenza A e B, SARS-CoV-2, virus respiratorio sinciziale, adenovirus, metapneumovirus, parainfluenza, Mycoplasma pneumoniae) e un test su una goccia di sangue per la proteina C reattiva, un indicatore di infiammazione che aiuta a capire se l’antibiotico serve davvero. I dati raccolti alimentano un bollettino epidemiologico settimanale. Il progetto nasce da un’esperienza pilota condotta nell’inverno 2024-2025 nella Casa della Comunità di Cattolica con 10 medici di famiglia: su 332 pazienti con sintomi respiratori testati, oltre 8 su 10 sono risultati negativi al tampone e solo il 19% ha ricevuto una prescrizione antibiotica immediata. L’app regionale Firstline per la consultazione rapida di indicazioni aggiornate su diagnosi e terapia delle infezioni più comuni. Usata dai professionisti della Romagna da luglio 2025, nel periodo che va da ottobre 2025 a giugno 2026 si contano oltre 14.000 consultazioni (soprattutto per faringotonsillite, cistite e polmonite), con l’amoxicillina (antibiotico di prima scelta per molte infezioni) come farmaco più consultato.

Formazione e comunicazione Infettivologi dedicati al territorio negli ambiti di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini incontrano i medici di famiglia, i pediatri e il personale delle strutture residenziali e lavorano su casi clinici reali. Proprio in questi giorni, sulla scia della campagna regionale, parte anche una nuova campagna informativa di Ausl Romagna sui media locali e social, con spot televisivo, podcast e talk show sulla salute. La prima puntata del talk show, dedicata appunto al tema dell’antibiotico resistenza, viene trasmessa mercoledì 18 novembre alle ore 21 su TeleRomagna (con repliche sabato 21 novembre alle 18.30 e domenica 22 novembre alle 17). Sulla stessa emittente andrà in onda il primo episodio podcast venerdì 20 novembre alle ore 18.30 (con repliche sabato 21 alle ore 20.15 e domenica 22 novembre alle 18.45). Nelle prossime settimane, sulla scia della campagna regionale, partirà anche una nuova campagna informativa di Ausl Romagna sui media locali e social, con spot televisivo, podcast e talk show sulla salute. Il 18 novembre a Rimini: focus sui batteri multiresistenti in ospedale. La Settimana si apre mercoledì 18 novembre, Giornata europea degli antibiotici, con un incontro a Rimini rivolto ai professionisti sanitari e dedicato al buon uso degli antibiotici nelle infezioni da batteri multiresistenti in ospedale. Infettivologi, microbiologi, farmacisti e clinici si confronteranno sulle strategie per curare in modo appropriato le infezioni più difficili e preservare gli antibiotici di ultima linea. Cosa può fare ciascuno di noi – Non chiedere l’antibiotico al medico per raffreddore, influenza o mal di gola virale: non serve e può fare male; – Assumere l’antibiotico solo se prescritto, rispettando dose, orari e durata indicati; – Non conservare gli avanzi e non usare antibiotici “del cassetto” o di altre persone; – Lavarsi spesso le mani e vaccinarsi contro influenza e altre malattie prevenibili: meno infezioni significa meno antibiotici.

Le dichiarazioni del Dott. Carlo Biagetti “I dati ci dicono che la strada è quella giusta: in Romagna si usano meno antibiotici e si scelgono sempre più spesso quelli giusti – spiega il dottor Carlo Biagetti, direttore dell’U.O. Malattie Infettive di Rimini e del Programma aziendale SPIAR (Stewardship, Prevenzione Infezioni e Antimicrobial Resistance). – È il risultato del lavoro dei medici di famiglia, dei pediatri, dei farmacisti e degli infettivologi. Ora vogliamo fare un passo in più: gran parte delle infezioni respiratorie invernali è virale, e dare ai medici di famiglia uno strumento per capirlo subito in ambulatorio significa evitare prescrizioni inutili e proteggere l’efficacia degli antibiotici per chi ne avrà davvero bisogno”.

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