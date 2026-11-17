Ronaldinho a Ravenna, tra ingaggio e progetto societario: cosa si sa

Il ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna ha attirato l’attenzione sul suo accordo con il club romagnolo. Le cifre ufficiali non sono state rese pubbliche, ma alcune ricostruzioni giornalistiche indicano un compenso fisso vicino ai 500 mila euro. Una stima da considerare con cautela, perché non confermata dalla società.

Le indiscrezioni sull’ingaggio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che riprende stime circolate nell’ambiente e attribuite al Messaggero, l’ingaggio di Ronaldinho si aggirerebbe intorno ai 500 mila euro. Il compenso sarebbe legato alla sua presenza in campo e a una serie di impegni promozionali.

Al contratto si aggiungerebbero possibili ricavi legati ai diritti d’immagine e al marchio R10, comprese le vendite di maglie e gadget ufficiali. Anche in questo caso, però, i dettagli economici dell’accordo non sono pubblici: la cifra resta quindi un’indiscrezione, non un dato ufficiale.

Il legame con il Ravenna

La collaborazione, secondo la ricostruzione del quotidiano, avrebbe anche una dimensione societaria. Ronaldinho sarebbe entrato nel Ravenna come socio di minoranza, collegando la propria presenza alla crescita del valore del club.

Il ritorno del brasiliano, Pallone d’Oro nel 2005, ha avuto intanto un impatto immediato sulla partita e sulla città. Nel derby contro il Forlì, vinto 2-0 dal Ravenna, ha giocato il primo tempo: un’apparizione accolta dagli applausi dei tifosi e accompagnata da un forte interesse per la gara. Il Corriere dello Sport riferisce di oltre ottomila spettatori, di una tribuna temporanea da 1.800 posti ribattezzata “Tribuna R10” e di alberghi pieni in città.

Più che il singolo stipendio, dunque, l’intesa sembra puntare anche sul richiamo internazionale del campione e sulle opportunità commerciali che la sua presenza può generare per il club.