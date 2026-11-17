Cesenatico saluta la quarta edizione di “Sentire le Voci”

Tre giornate al Teatro Comunale

Si è chiusa anche la quarta edizione di “Sentire le Voci”, e Cesenatico ha risposto come sempre: il pubblico è cresciuto giorno dopo giorno, dal pomeriggio di venerdì 13 novembre fino al gran finale di domenica con Nicola Lagioia e il suo Santa Barbara.

Tutti gli incontri si sono svolti al Teatro Comunale con ingresso gratuito. Il formato, con i suoi appuntamenti raccolti in un’unica sede, si è adattato bene allo spirito della città. A metà novembre Cesenatico diventa così un punto d’incontro per scrittori, narratori e podcaster, e il festival è ormai parte della tradizione culturale locale.

Il palco: scrittori, giornalisti e podcaster

Chi ha animato le serate

Sul palco sono saliti Giulia Caramaschi, Giulia Echites, Alessandro Piperno, Davide Savelli, Federica Manzitti, Emanuele Atturo, Marco D’Ottavi, Matteo Saudino, Stefani Brucini, Luca Bottura, Jonathan Zenti, Federica Mura, Roberta Lippi, Simone Pieranni, Gabriele Niola e, come ospite conclusivo, Nicola Lagioia.

Partner e sostegno

L’edizione 2026 ha potuto contare sulla prestigiosa media partnership con RaiPlay Sound e sul sostegno di Hera e Coop Alleanza.

Le parole del sindaco

Da scommessa a format riconosciuto

Il sindaco Matteo Gozzoli ha sottolineato il percorso del festival: «Sentire le voci è partito quattro anni fa come una scommessa e adesso Cesenatico si ritrova in casa un format riconosciuto, solido e anche prestigioso. Il cartellone di quest’anno ha confermato l’attrattiva di questo piccolo festival che ormai tanto piccolo non lo è più. Ringrazio il direttore artistico Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli, che come sempre lo affianca. Speriamo che questo percorso possa continuare così anche nei prossimi anni».