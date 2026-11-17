Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un massiccio servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti.
Circolazione stradale, condotte di guida pericolose, violazioni in materia di stupefacenti
Il servizio attuato in orario serale e notturno nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo nonché lungo le arterie stradali più frequentate, si è concluso con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di 8 persone, in particolare:
- un uomo, per “porto abusivo di armi” e “circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa” poiché, alla guida della propria vettura, circolava senza la prevista copertura assicurativa. Dal successivo controllo sul posto, è risultato in possesso di 2,3 grammi di cocaina e di un coltello da cucina della lunghezza di circa 20 cm – sottoposti rispettivamente al vincolo del sequestro amministrativo e penale – con conseguente segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena, quale assuntore di sostanza stupefacente;
- un giovane, per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” poiché, controllato in una via del centro in atteggiamento sospetto, veniva trovato in possesso di 24 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, sequestrata penalmente;
- un uomo, per “danneggiamento doloso” poiché, per futili motivi, si rendeva responsabile del danneggiamento di una vettura;
- una donna automobilista, per “rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoltest” poiché, alla guida della propria vettura, si rifiutava di sottoporsi all’accertamento etilometrico. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato ad una depositeria autorizzata;
- quattro automobilisti, di età compresa tra i 73 anni e i 47 anni, per “guida in stato di ebbrezza alcoolica” poiché, alla guida delle proprie vetture, sono risultati con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,2 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate, i veicoli affidati a persone idonee alla guida e, nel caso più grave, sottoposto fermo amministrativo.
Infine sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di sostanze stupefacenti, tre giovani che, controllati in aree verdi e luoghi di ritrovo, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo “hashish” e “cocaina”, del peso complessivo di dieci grammi, sequestrate amministrativamente.