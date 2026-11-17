Il servizio attuato in orario serale e notturno nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo nonché lungo le arterie stradali più frequentate, si è concluso con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di 8 persone , in particolare:

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un massiccio servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti .

Infine sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di sostanze stupefacenti, tre giovani che, controllati in aree verdi e luoghi di ritrovo, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo “hashish” e “cocaina”, del peso complessivo di dieci grammi, sequestrate amministrativamente.