Sciopero generale del 20 novembre: l’AUSL della Romagna informa i cittadini

Venerdì 20 novembre 2026 si ferma l’intera giornata di lavoro di tutto il personale dell’Azienda USL della Romagna, in occasione dello sciopero generale nazionale. L’azienda ha diffuso un comunicato per informare la cittadinanza.

Chi ha proclamato lo sciopero

Lo sciopero è stato indetto da CGIL, CLAP, Confederazione Cobas, SIAL Cobas e CIB Unicobas. Vi hanno aderito anche Fi-Si, la Confederazione Sindacale Sarda (CSS), ADL Varese e CUB.

I servizi garantiti

Anche durante la mobilitazione, l’AUSL assicura i servizi pubblici essenziali. Saranno erogate le prestazioni indispensabili e non dilazionabili, nel rispetto della normativa vigente in materia di scioperi nei servizi pubblici.

Cosa sapere da cittadini e utenti

Il comunicato non entra nel dettaglio su eventuali riduzioni o variazioni dei singoli servizi, ambulatori o sportelli. Chi ha un appuntamento previsto per quel giorno è quindi invitato a verificarne lo stato direttamente con la struttura di riferimento.