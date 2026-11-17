Cultura, il Pd di Cesenatico: «Una nuova opportunità per valorizzare il nostro territorio»

Il confronto al Museo della Marineria

Lunedì 16 novembre, al Museo della Marineria di Cesenatico, il Partito Democratico locale ha promosso un incontro pubblico sulla nuova legge quadro regionale sulla cultura. A introdurre la serata è stata Greta Passanese, segretaria del Pd cittadino. Sono intervenuti Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura, Francesca Lucchi, consigliera regionale, e Jacopo Agostini, candidato sindaco e assessore al Bilancio del Comune di Cesenatico. Le posizioni riportate di seguito sono quelle diffuse dal partito nel proprio comunicato.

Una visione organica per le politiche culturali

Secondo il Pd, la legge segna un passaggio importante per l’Emilia-Romagna. Il testo definisce una visione d’insieme delle politiche culturali e riconosce alla cultura un ruolo centrale nella crescita delle comunità, nella partecipazione, nell’inclusione e nello sviluppo dei territori.

«La cultura è anche inclusione: significa creare occasioni di incontro, abbattere le distanze e dare a tutte e tutti la possibilità di partecipare alla vita della comunità», ha dichiarato Passanese.

Cesenatico e il suo patrimonio

Il riferimento è a una città con un’identità forte, costruita sulla storia marittima, sul porto canale, sul Museo della Marineria, sulle tradizioni e sul lavoro delle associazioni culturali. Su questo punto Agostini è stato netto: per il Pd il programma per Cesenatico parte dalla cultura, che «non è un capitolo secondario, ma una scelta strategica per il futuro della città».

Dalle norme ai progetti

Il partito sostiene che le opportunità offerte dalla nuova legge debbano tradursi in progetti concreti e in collaborazioni tra istituzioni, scuole, associazioni e operatori del territorio. Il messaggio con cui si chiude la nota è semplice: investire in cultura significa investire nell’identità e nel futuro di Cesenatico.