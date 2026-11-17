Domenica 15 novembre, nella cornice di Villa Silvia Carducci a Cesena, il Circolo Vela Cesenatico ha riunito i soci per tirare le somme della stagione appena chiusa. Un appuntamento che ha messo insieme il lavoro del Consiglio Direttivo degli ultimi diciotto mesi, i progetti in cantiere e, soprattutto, i risultati sportivi di un anno che il club ha vissuto da protagonista.

Quarantacinque anni e qualche traguardo

Il 2026 è l’anno del 45° anniversario dalla fondazione. Il Circolo ha scelto di festeggiarlo con fatti concreti: il rinnovo per altri nove anni della convenzione con la Regione Emilia-Romagna, il restyling delle strutture e un rapporto con le istituzioni che si è consolidato. Tra i progetti più significativi c’è il rilancio del Sailing Team Cesenatico, nato dalla collaborazione con il Circolo Nautico Cesenatico e, dal 2026, con il Circolo Nautico Amici della Vela di Cervia. L’obiettivo è la scuola vela e l’attività agonistica giovanile.

Il ricambio generazionale come sfida

Come tante realtà sportive e associative, anche il Circolo deve fare i conti con il tema del ricambio. Il confronto tra i soci si è concentrato su come avvicinare i ragazzi al mare e alla vela, come portarli dentro la vita del club e come far sì che la passione duri nel tempo. In questa direzione vanno le quote associative agevolate per i giovani e l’apertura a nuove discipline, come il wingfoil.

C’è poi il fronte dell’inclusione. Il Circolo ha acquistato una barca Hansa 303, interamente finanziata dalla Fondazione Prosolidar, destinata ad attività veliche per persone con disabilità.

«La sfida dei prossimi anni sarà quella di avvicinare nuove generazioni al nostro mondo, senza perdere di vista l’identità che da 45 anni ci contraddistingue»

ha sottolineato il presidente Gian Marco Venturi.

«La vela, praticata a livello agonistico o semplicemente per passione, deve rimanere il cuore pulsante del Circolo».

Premiati gli atleti della stagione 2026

La serata è stata anche l’occasione per premiare chi si è distinto in acqua. Ludovica Ricciardi e Asia Asfalti sono diventate campionesse italiane giovanili della classe Hobie Dragoon a Manfredonia. Roberto Casadei e Teo Di Battista hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo al Campionato Italiano Catamarani Classe A di Gaeta.

Il risultato più prestigioso arriva però dal Campionato Mondiale Topcat, disputato proprio nelle acque di Cesenatico. Nella classe K2, Riccardo Mellina Gottardo e lo stesso Gian Marco Venturi hanno conquistato il titolo di vicecampioni del mondo. Sul terzo gradino del podio sono saliti Agostino Montalti e Gianluca Casadei.

Obiettivi per le prossime stagioni

Il programma per i prossimi anni punta su tre linee: rafforzare l’attività giovanile e la vela inclusiva, sviluppare nuove collaborazioni sul territorio e ospitare più spesso regate di prestigio. Il modello è quello delle manifestazioni già organizzate insieme al Circolo Nautico Cesenatico, come la Coppa Uniqua 420 e la regata nazionale 470, che nel 2026 hanno portato in città oltre cento imbarcazioni.

Il Circolo si presenta così come una comunità sportiva che, forte della propria storia, vuole restare un punto di riferimento per la cultura del mare e dello sport velico sul territorio.