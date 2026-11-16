Cesenatico, persi quasi 100 negozi in 13 anni ma cresce l’alloggio

Cesenatico perde quasi cento negozi in tredici anni, ma tiene la ricettività

L’elaborazione della Camera di commercio della Romagna sui dati Infocamere dal 2012 al 2025 fotografa la trasformazione del tessuto economico locale: crolla il commercio tradizionale (-14,5%), calano leggermente bar e ristoranti, mentre crescono le strutture dell’alloggio.

CESENATICO – Meno vetrine su strada, più posti letto. È questa la fotografia più nitida che emerge dall’analisi della Camera di commercio della Romagna (su base dati Infocamere Stockview) dedicata all’andamento delle imprese attive tra il 31 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2025 nei quindici comuni del comprensorio cesenate. Un’indagine che riguarda le sedi d’impresa dei comparti commercio (esclusi ambulanti, e-commerce e vendita per corrispondenza), alloggio e ristorazione, e che per Cesenatico restituisce l’immagine di una città che negli ultimi tredici anni ha cambiato pelle.

La tenuta dell’alloggio e la flessione della ristorazione

Se si guarda ai numeri assoluti, il settore che a Cesenatico dimostra la maggiore solidità è quello dell’alloggio: tra il 2012 e il 2025 le attività attive sono passate da 248 a 261, segnando un saldo positivo di 13 imprese (+5,2%). Un dato che conferma la vocazione turistica della città e la sua capacità di mantenere — e persino ampliare — la propria offerta ricettiva nonostante le crisi economiche e gli scossoni dell’ultimo decennio. Da solo, il comune rivierasco concentra oggi oltre la metà di tutte le attività di alloggio dell’intero comprensorio cesenate (261 su 438).

Diverso, invece, il discorso per la ristorazione, che pur restando un pilastro dell’economia cittadina registra una leggera flessione. Le imprese attive scendono dalle 316 del 2012 alle 306 di fine 2025: 10 attività in meno, pari a un calo del 3,2%. Una contrazione contenuta, in linea con la media comprensoriale (-3,4%), che testimonia comunque una certa difficoltà nel ricambio generazionale e nella tenuta dei margini dei pubblici esercizi.

Il nodo del commercio al dettaglio e all’ingrosso

Il vero campanello d’allarme riguarda però il commercio. In tredici anni Cesenatico ha perso 93 attività tra dettaglio e ingrosso, passando dalle 641 sedi del 2012 alle 548 del 2025. La flessione è del 14,5%, un dato che sfiora la soglia critica del -15% evidenziata dall’ente camerale. Nel complesso, sommando i tre comparti analizzati, il saldo cittadino si chiude con 90 imprese attive in meno (da 1.205 a 1.115). La chiusura delle botteghe di vicinato e dei negozi tradizionali racconta una trasformazione profonda delle abitudini di consumo, penalizzata dalla concorrenza dell’online (non conteggiato in questa rilevazione) e dall’aumento dei costi di gestione.

Il confronto con il comprensorio cesenate

La dinamica di Cesenatico rispecchia, per molti versi, quella dell’intero comprensorio di Cesena, dove nel periodo 2012-2025 il commercio ha bruciato complessivamente 596 imprese (-14,6%), scendendo da 4.090 a 3.494 sedi. A soffrire di più sono stati il capoluogo Cesena, che ha perso 344 attività commerciali (-17,8%, da 1.934 a 1.590), e diversi centri dell’entroterra come Sarsina (-30,0%, da 50 a 35), Bagno di Romagna (-18,5%, da 124 a 101) e Verghereto (-16,1%, da 31 a 26). Meglio hanno retto, sulla fascia costiera e limitrofa, Gatteo (-4,7%, da 193 a 184) e San Mauro Pascoli (-5,9%, da 187 a 176), mentre Borghi rappresenta l’unica eccezione positiva con un +50,0% (da 24 a 36 imprese).

Anche sul fronte della ristorazione, il comprensorio perde 42 attività (-3,4%, da 1.229 a 1.187). Oltre a Cesenatico (-10) e Cesena (-26, -5,4%), il calo percentuale più marcato colpisce i comuni collinari e montani come Sogliano al Rubicone(-25,0%), Roncofreddo (-22,7%), Mercato Saraceno (-21,2%) e Montiano (-20,0%). Controtendenza, invece, Savignano sul Rubicone (+6,3%, +5 attività), San Mauro Pascoli (+7,4%, +4) e Gambettola (+4,4%, +2).

A tenere a galla il bilancio complessivo dell’area è proprio il settore dell’alloggio, l’unico con il segno più a livello comprensoriale: +22 imprese (+5,3%), da 416 a 438. Un risultato trainato quasi interamente da Cesena (+18 attività, +56,3%, da 32 a 50) e da Cesenatico (+13), che compensano le perdite registrate a Gatteo (-9 strutture, -15,3%) e Bagno di Romagna (-6, -28,6%).