Stati generali della pesca a Cesenatico: in arrivo 770mila euro per porto e mercato ittico

L’assessore Mammi: “Le nostre marinerie sono un patrimonio economico, produttivo e sociale che vogliamo difendere e rafforzare. Servono strumenti per sostenere il reddito delle imprese, accompagnare l’innovazione e dare più valore al lavoro di chi ogni giorno vive di pesca”

Dalla pesca artigianale alle attività delle flotte marittime, dalla tutela delle risorse ittiche alla sicurezza in mare. E ancora, nuove tecnologie per rendere più efficienti le attività, tracciabilità dei prodotti, mercati ittici e opportunità per valorizzare il pescato e rafforzare la competitività delle imprese.

L’incontro a Cesenatico

È dedicata al presente e al futuro della pesca professionale la seconda tappa degli Stati generali della pesca e dell’acquacoltura dell’Emilia-Romagna in programma oggi al Museo della Marineria di Cesenatico (Fc). Una flotta di 574 imbarcazioni e 14,7mila tonnellate di pescato nel 2025. Sono i numeri della pesca in Emilia-Romagna, terza regione italiana per quantità pescate, con il 12,4% del totale nazionale secondo i dati del 2024. Sempre nello stesso anno, il valore del pescato regionale ha raggiunto i 46,7 milioni di euro, con un prezzo medio di circa 3 euro al chilo, contro i 5,5 euro della media italiana. Sul fronte della commercializzazione, nel 2025 i mercati ittici regionali hanno registrato scambi per 25,8 milioni di euro, in crescita dell’11% rispetto al 2022.

La filiera in dati

La filiera regionale della pesca e dell’acquacoltura conta complessivamente 2.597 imprese e 4.415 lavoratrici e lavoratori, di cui 412 imprese e 701 addetti nella pesca marina. Un comparto che negli ultimi anni ha attraversato trasformazioni importanti: tra il 2014 e il 2024, le unità locali della pesca marina si sono ridotte del 39,9% e gli addetti del 26,2%. Particolarmente delicata la situazione della piccola pesca, che nell’ultimo decennio ha registrato una contrazione delle catture e dei ricavi, con difficoltà legate alla capacità di investimento e al ricambio generazionale.

Gli investimenti del Feampa, Tra caro Hormuz e rigassificatore, granchio blu e mucillagine

Tra gli investimenti Feampa 2021-2027 previsti (39,9 milioni di euro complessivi), oltre 2,1 milioni sono destinati al rafforzamento delle infrastrutture della pesca nei porti di Cesenatico (Fc), Rimini (Rn) e Goro(Fe), di cui circa 770mila euro proprio a Cesenatico, per interventi di riqualificazione dei mercati ittici, miglioramento delle strutture portuali, efficientamento energetico e sicurezza. Sul versante dell’innovazione e delle nuove opportunità economiche, 630mila euro sono destinati alla diversificazione delle attività, anche attraverso forme di integrazione del reddito legate al turismo, alla didattica e alla valorizzazione delle tradizioni marinare. Accanto agli investimenti per lo sviluppo del comparto, particolare attenzione è rivolta alle difficoltà economiche delle imprese. Per fronteggiare i maggiori costi di produzione e i mancati guadagni legati alla crisi in Medio Oriente, a partire dall’aumento del carburante, la Regione ha messo a disposizione 6,6 milioni di euro del programma Feampa. Un ulteriore milione di euro è destinato agli interventi legati agli effetti della presenza del rigassificatore, di cui 300mila euro per la pesca professionale, 400mila per la piccola pesca costiera e 300mila per l’acquacoltura marina sostenibile.

Sul fronte delle emergenze ambientali, agli interventi finanziati attraverso il Feampa si affiancano risorse proprie della Regione: 5 milioni di euro stanziati tra il 2023 e il 2026 per affrontare le calamità che hanno colpito il comparto, tra cui il granchio blu e la mucillagine, e 1 ulteriore milione di euro stanziato nel novembre 2026 per sostenere l’acquisto di novellame di vongole danneggiato dalla diffusione del granchio blu.

La giornata di Cesenatico

Ad aprire i lavori della seconda tappa degli Stati generali, dal titolo “Strategie e opportunità per il futuro della pesca in Emilia-Romagna”, l’assessore Mammi insieme al sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, e il direttore marittimo dell’Emilia-Romagna e comandante del Porto di Ravenna, il capitano Maurizio Tattoli. A introdurre il confronto, Giulio Malorgio, professore dell’Università di Bologna, con la presentazione del Rapporto sulla pesca e l’acquacoltura regionale, che offre una fotografia delle trasformazioni del settore e delle prospettive delle imprese.

Dalla tutela delle specie ittiche all’innovazione delle tecniche di pesca, al centro dei lavori le sfide che interessano le marinerie regionali e le opportunità offerte dalla ricerca. Un confronto che attraversa le diverse realtà della pesca emiliano-romagnola, dalle acque interne, con i progetti sostenuti dal Feampa per la tutela dell’anguilla e la valorizzazione del muggine del Delta, illustrati dal professor Oliver Mordenti dell’Università di Bologna, alla pesca marittima e subacquea con il Capo sezione Polizia marittima, ambiente e difesa costiera della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Ravenna Francesco De Marco, Luca Bolognini, ricercatore del Cnr. Ancora, Fabio Fiori di M.A.R.E. Scarl, Fausto Tinti dell’Università di Bologna e Simone D’Acunto, direttore del Cestha di Marina di Ravenna. Mercati ittici, tracciabilità e gestione rifiuti decreto salva mare al centro della sessione tematica con Giuliana Giulini, biologa di Mare.a, Diego Viviani della Fondazione Centro ricerche marine, Mario Drudi della Casa del Pescatore di Cesenatico, e Massimo Pesaresi della Cooperativa lavoratori del mare di Rimini. Altro tema prioritario, la Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, approfondito da Nicola Tontini dell’Organizzazione di produttori Casa del Pescatore di Cattolica e Alessandro Menegatti, presidente di Work an Belong.

A portare nel confronto le esigenze e le proposte delle imprese, anche i rappresentanti delle associazioni di categoria e della cooperazione: Dennis Calanca di Coldiretti Pesca Emilia-Romagna, Patrizia Masetti di Agci Agrital, Vadis Paesanti di Confcooperative FedAgriPesca e Arianna Silvestri di Legacoop Emilia-Romagna. A seguire, la tavola rotonda dedicata alle priorità e alle strategie per il futuro del comparto.