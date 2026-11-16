Studenti in piazza, Facciamo Rumore: “No al riarmo e alla leva militare”

Verso lo sciopero del 20 novembre a Cesena e la manifestazione di Roma

“Il 17 novembre non è una data qualsiasi”. Inizia così la nota del movimento Facciamo Rumore. “È una giornata – si legge – che porta con sé il peso della memoria, il coraggio della ribellione e la storia di migliaia di studenti che hanno scelto di non piegarsi davanti all’oppressione”.

Il precedente storico

“Nel 1939, a Praga, durante l’occupazione nazista della Cecoslovacchia, gli studenti universitari scesero in piazza per manifestare contro il regime. Dopo la morte dello studente Jan Opletal, ucciso durante le proteste, il corteo funebre si trasformò in una grande manifestazione antinazista. La risposta del regime fu brutale: nove tra studenti e dirigenti studenteschi furono giustiziati senza processo, oltre 1.200 giovani vennero arrestati e deportati nei campi di concentramento e le università ceche furono chiuse.

Da quella repressione nacque una ricorrenza che, nel corso degli anni, ha assunto un significato sempre più ampio: il 17 novembre, Giornata internazionale degli studenti.

Una giornata, una piazza

“Una giornata – si legge nella nota – che non celebra semplicemente l’essere studenti, ma ricorda il prezzo che intere generazioni hanno pagato per difendere la libertà di espressione, il diritto alla conoscenza e la possibilità di immaginare un mondo diverso. Perché essere studenti non significa soltanto frequentare una scuola, studiare sui libri e prepararsi a entrare nel mondo del lavoro. Significa anche prendere parola, sviluppare coscienza critica, mettere in discussione ciò che ci circonda e rivendicare il diritto di partecipare alle decisioni che riguardano il nostro presente e il nostro futuro”.

“Mai estranei ai cambiamenti”

La storia ci dimostra che gli studenti non sono mai stati estranei ai grandi cambiamenti: dalle lotte contro il nazifascismo alle mobilitazioni per la democrazia, dai movimenti contro le dittature alle battaglie per i diritti sociali e civili. Generazioni di giovani hanno dimostrato che il silenzio non è un destino e che la libertà non è una concessione, ma una conquista da difendere ogni giorno.

“Facciamo Rumore”

“È proprio da questa consapevolezza che nasce Facciamo Rumore. Siamo un gruppo di studenti nato a Cesena, dall’esperienza del corteo del 30 ottobre, con la volontà di costruire uno spazio di partecipazione, confronto e mobilitazione per gli studenti del nostro territorio. Crediamo che la scuola debba essere un luogo di libertà, dove imparare a pensare, interrogarsi e dissentire, non uno spazio in cui abituarsi ad accettare passivamente le decisioni di chi governa. Oggi, mentre assistiamo al moltiplicarsi dei conflitti, alla crescente corsa al riarmo e al ritorno di un dibattito sulla leva militare, sentiamo ancora più urgente il bisogno di far sentire la nostra voce”.

“Non vogliamo – qui l’affondo del movimento – che il futuro delle nuove generazioni venga deciso in funzione della guerra. Non accettiamo che risorse, energie e prospettive vengano sottratte alla scuola, alla cultura e al benessere collettivo per essere destinate alla militarizzazione della società. Vogliamo una scuola che insegni a costruire la pace, non ad abituarsi alla guerra. Vogliamo investimenti nell’istruzione, non nel riarmo. Vogliamo essere ascoltati, non essere chiamati a obbedire”.

Appuntamento il 20 novembre

“Per questo, il 20 novembre, saremo nuovamente in piazza a Cesena, in occasione dello sciopero internazionale studentesco contro la guerra, il riarmo e la leva militare.

A più di ottant’anni da quei tragici avvenimenti, ricordare gli studenti di Praga significa riconoscere che la loro lotta non appartiene soltanto al passato. Significa raccogliere il testimone di chi, prima di noi, ha avuto il coraggio di esporsi, organizzarsi e lottare per un futuro diverso.

Il 17 novembre ricordiamo chi ha perso la vita per non rinunciare alla propria libertà.

Il 20 novembre trasformiamo quella memoria in partecipazione, dissenso e mobilitazione.

Il 12 dicembre sarà manifestazione nazionale a Roma dove chiederemo le dimissioni di questo governo. Perché la voce degli studenti non può essere messa a tacere. Perché il nostro futuro non è una decisione altrui. Perché, oggi come allora, abbiamo ancora qualcosa da dire”.