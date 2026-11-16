Imparare a salvare una vita: a Cesenatico una formazione gratuita sulla rianimazione cardiopolmonare

Serata formativa gratuita sulla rianimazione cardiopolmonare aperta a tutta la cittadinanza, promossa da Croce Rossa e Consulta del Volontariato.

Salvare una vita umana è spesso questione di minuti, se non di secondi. Saper intervenire tempestivamente e correttamente in caso di emergenza può fare la differenza tra la vita e la morte. Con questo obiettivo fondamentale, la cittadinanza di Cesenatico è invitata a partecipare a un appuntamento speciale dedicato alla formazione e alla sensibilizzazione.

L’evento, promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesenatico in collaborazione con la Consulta del Volontariato di Cesenatico, si terrà mercoledì 18 novembre 2026 presso la suggestiva cornice della Sala Museo della Marineria (in Via Carlo Armellini 18).

Un’occasione aperta a tutti

La serata formativa sarà interamente incentrata sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP). L’incontro non è riservato agli addetti ai lavori, ma è aperto a tutta la cittadinanza: l’intento degli organizzatori è infatti quello di diffondere una cultura della sicurezza e della prevenzione, fornendo a chiunque le indicazioni teoriche e le competenze pratiche necessarie per agire con lucidità e competenza nei momenti critici.

Le informazioni utili per partecipare

Data: mercoledì 18 novembre 2026

Orario: dalle 20:00 alle 22:30

Luogo: sala Museo della Marineria – Via Carlo Armellini 18, Cesenatico

Contatti per informazioni: 0547 – 673334

La sicurezza e il benessere della nostra comunità passano anche attraverso la preparazione di ciascuno di noi.