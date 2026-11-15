Qualità della vita, Forlì-Cesena sale al 12° posto in Italia

Forlì-Cesena guadagna terreno nella classifica nazionale sulla qualità della vita, ma il quadro che emerge dall’indagine 2026 racconta anche alcune fragilità. La provincia si posiziona al 12° posto su 107 territori italiani, migliorando di una posizione rispetto all’edizione 2025, quando occupava il 13° gradino della graduatoria.

La rilevazione, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, analizza nove diverse dimensioni per misurare il livello di benessere dei territori. Il risultato colloca Forlì-Cesena tra le province più vivibili del Paese, grazie soprattutto ai buoni piazzamenti in ambiente, turismo e sanità. Non mancano, tuttavia, alcuni segnali da osservare, in particolare sul fronte della sicurezza sociale e del lavoro.

È importante precisare che i dati fanno riferimento all’intera provincia di Forlì-Cesena e non consentono di distinguere le performance dei singoli comuni, compresi i due capoluoghi.

Sanità, ambiente e turismo tra i punti di forza

Uno dei progressi più significativi riguarda il Sistema salute. Forlì-Cesena passa infatti dal 42° al 34° posto nazionale, recuperando otto posizioni in un anno.

Buoni anche i risultati relativi ad Ambiente e Turismo, intrattenimento e cultura, entrambe le dimensioni si confermano al 17° posto, mantenendo il piazzamento del 2025.

Per quanto riguarda Affari e lavoro, la provincia occupa il 16° posto, ma registra una perdita di sei posizioni rispetto alla precedente rilevazione, quando era decima.

Nella categoria Reddito e ricchezza si sale invece al 23° posto dal 24° dello scorso anno. Leggera flessione per Popolazione, che passa dal 24° al 25° posto, mentre Istruzione e formazione rimane stabile al 37°.

Meno reati, ma peggiora la sicurezza sociale

Il dato che merita maggiore attenzione è quello relativo alla Sicurezza sociale, indicatore che considera le condizioni di fragilità e disagio della popolazione, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità.

In questa dimensione Forlì-Cesena perde 14 posizioni, scivolando dal 30° al 44° posto. Un arretramento significativo che evidenzia alcune difficoltà sul fronte della tenuta sociale del territorio.

Di segno opposto il risultato relativo a Reati e sicurezza. La provincia recupera otto posizioni, passando dal 69° al 61° posto. Un miglioramento che indica una situazione più favorevole rispetto alla precedente edizione, anche se il territorio rimane ancora distante dalle posizioni di vertice della graduatoria nazionale.

Il confronto con Rimini e Ravenna

Nel panorama romagnolo, Forlì-Cesena conquista il secondo posto, alle spalle di Rimini, che si colloca al sesto posto in Italia. Ravenna segue invece al 17° posto.

Le tre province presentano caratteristiche differenti. Rimini si distingue per il turismo, dove raggiunge il terzo posto nazionale, e per Affari e lavoro e Sicurezza sociale, entrambe al 12° posto. Buono anche il risultato nella dimensione Popolazione, con il decimo posto. Il dato più critico riguarda però Reati e sicurezza: la provincia riminese è 102esima, tra le ultime in Italia.

Ravenna, invece, può vantare il miglior risultato romagnolo nella categoria Reddito e ricchezza, dove conquista il quinto posto nazionale. Positivo anche il 13° posto in Istruzione e formazione e l’11° nel Turismo. Più difficili i risultati in Affari e lavoro, al 44° posto, e Sicurezza sociale, al 49°. Per quanto riguarda Reati e sicurezza, Ravenna si colloca al 91° posto.