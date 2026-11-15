Challenge Cesenatico 100, iscrizioni sold out

Il Challenge Cesenatico 100 registra già il tutto esaurito. A sei mesi dalla gara, in programma domenica 16 maggio 2027, le iscrizioni hanno raggiunto il numero massimo di partecipanti, segnando un nuovo record per la manifestazione.

Un risultato che conferma l’interesse per la nuova distanza 100, introdotta per questa edizione, e per una competizione che può contare sulla location di Cesenatico e su percorsi pensati per rendere ancora più avvincente la sfida.

L’appuntamento del 2027 avrà inoltre un significato particolare: sarà infatti la prima edizione del Challenge Cesenatico 100 inserita nel circuito T100 Challenger della World Triathlon.

Aperta la lista d’attesa

Per chi non è riuscito a iscriversi, resta una possibilità. Gli organizzatori hanno infatti aperto una lista d’attesa alla quale è possibile accedere inviando una mail all’indirizzo registration@challenge-cesenatico.it.

Il 26 novembre è prevista una nuova opportunità riservata proprio a chi si sarà registrato nella lista d’attesa. Gli interessati sono invitati a controllare la propria casella di posta elettronica e i canali social ufficiali della manifestazione per conoscere le modalità di accesso.

La gara del 16 maggio 2027

Il Challenge Cesenatico 100 si svolgerà domenica 16 maggio 2027 e prevede tre frazioni: 2 chilometri di nuoto, 80 chilometri in bicicletta e 18 chilometri di corsa, per un totale di 100 chilometri.