Cesenatico rinnova la convenzione per le spiagge libere: servizi gratuiti fino al 2029

Sedici tratti di arenile coinvolti, da Zadina a Villamarina

Più assistenza, informazioni e occasioni di attività all’aperto. Il Comune di Cesenatico e la Cooperativa Stabilimenti Balneari hanno rinnovato per tre anni la convenzione dedicata alla gestione dei servizi sulle spiagge libere cittadine. L’accordo sarà valido nelle stagioni balneari 2027, 2028 e 2029, con possibilità di estensione per un ulteriore anno.

Il piano riguarda 16 tratti di spiaggia libera distribuiti lungo la costa, da Zadina a Villamarina, per circa 542 metri complessivi. La collaborazione tra Comune e Cooperativa prosegue così un percorso avviato nel 2017.

Due presidi per la prima assistenza

Tra i servizi previsti ci sono due presidi sanitari, attivati in raccordo con il servizio di salvamento e il 118. Saranno punti di riferimento per gli interventi di prima assistenza e per la gestione di eventuali smarrimenti.

La convenzione comprende anche il coordinamento delle richieste di supporto per persone con disabilità o ridotta mobilità. Il Comune metterà a disposizione gratuitamente le attrezzature acquistate nell’ambito del progetto regionale “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me”.

Cartelli informativi, sport e libri in prestito

L’accordo prevede inoltre una cartellonistica coordinata e il sistema “Infospiagge”, per rendere più semplici da individuare le informazioni sui servizi disponibili lungo il litorale. Sono in programma attività motorie, sportive e di wellness gratuite, rivolte a diverse fasce d’età.

Sulle spiagge libere saranno infine installate casette per il prestito gratuito dei libri, con l’obiettivo di favorire la lettura e offrire nuovi spazi di incontro.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha definito il rinnovo un’occasione per arricchire i servizi e rendere le spiagge libere «ancora più attrezzate e accoglienti». Simone Battistoni, presidente della Cooperativa, ha richiamato il valore di mantenere spazi gratuiti accanto all’offerta commerciale, sostenendo che cittadini e turisti debbano poter scegliere tra entrambe.