Calcio, San-Carlo – Valverde: la partita nei momenti di clou

Si è svolta l’11 novembre scorso la partita San Carlo – Valverde.

Di seguito i momenti clou:

1′ tempo

06.10- SAN CARLO Esposito calcia a botta sicura, palla respinta da Cedrini in angolo

10.10 VALVERDE : gol di Bonandi che sfrutta un batti e ribatti in area sugli sviluppi di un corner

13.45 VALVERDE da un azione caparbia di Faini E la palla giunge ad Armenise che in girata la spedisce nell’angolino alla sinistra del portiere

16.20 VALVERDE tiro di Velella dalla distanza deviato in angolo

20.50 VALVERDE tiro di Armenise alto sulla traversa

29.00 VALVERDE Bonandi spalle alla porta scarica per Armenise che tira forte ma centrale

31.50 VALVERDE Armenise per Bonandi scarico a Faini E che tira nell’angolino per il gol del 3-0

2′ Tempo

51.00 SAN CARLO rigore per il San Carlo calcia Monti, ma Medici neutralizza

54.40 SAN CARLO Esposito assist di tacco per Monti che perde l’attimo del tiro

58.50 VALVERDE azione di rimessa Faini E per Armenise gran tiro alto di poco

1.00.05 SAN CARLO Esposito sugli sviluppi di un calcio di punizione manca la palla solo davanti a Medici

1.11.20 VALVERDE TIRO DI Faini E parato dal portiere

1.15.00 SAN CARLO tiro debole da buona posizione,Medici neutralizza

1.25.15 VALVERDE Kaiser gira in rete da pochi passi il gol del 4-0

1.34.45 SAN CARLO tiro a botta sicura parato in angolo da Medici