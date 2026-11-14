Ancora un’altra storia del grattacielo: “Teremot” e il sindaco che firmò la sanatoria, ma dopo.

Il Gigante di Cemento sulla Sabbia: Storie, Sfide e Curiosità del Grattacielo di Cesenatico
Nel giugno del 1958, quando la Riviera romagnola si preparava ad accogliere l’esplosione del turismo di massa, sulla spiaggia di Cesenatico fece la sua comparsa un’opera destinata a stravolgere per sempre l’immaginario del litorale adriatico: il Condominio Marinella II, meglio noto semplicemente come il Grattacielo di Cesenatico. Con i suoi 113 metri d’altezza e 35 piani, l’edificio si impose immediatamente come la struttura in cemento armato gettato in opera più alta d’Europa e del mondo, superando le convenzioni dell’architettura balneare dell’epoca. Dietro quella mole svettante in riva al mare si nasconde un’epopea fatta di sfide ingegneristiche, intuizioni avveniristiche, rivalità campanilistiche e curiosi aneddoti di costume.
1. L’Ingegnere “Teremot” e i Servizi Segreti della Struttura
La mente e il motore finanziario dell’impresa fu Eugenio Berardi (1921–1977), un giovane ingegnere nativo di Lugo di Romagna. Cresciuto in una famiglia di agricoltori, veterano della Seconda Guerra Mondiale (per la quale ricevette la Croce al Merito di Guerra) e laureato in ingegneria a Bologna nel 1949, Berardi si guadagnò presto in Romagna il soprannome di “Teremot” (Terremoto) per il suo carattere esuberante, volitivo e del tutto refrattario al rischio di fallimento.
Dalla fusione tra la sua spinta visionaria e il matrimonio con la professoressa faentina Marinella Ragazzini nacque la S.I.M. (Società Immobiliare Marinella), strumento con cui il progettista intendeva realizzare opere monumentali capaci di rivaleggiare con i grattacieli di Chicago o la Cité Radieuse di Le Corbusier.
La storia costruttiva dell’ingegner Berardi è legata a precisi riti e affetti familiari:
- Il rito della bottiglia annegata: In ogni cantiere aperto da Berardi, all’interno del primissimo getto di calcestruzzo delle fondazioni veniva annegata e sigillata una bottiglia di vetro contenente i disegni e i dettagli del progetto architettonico.
- I nomi delle figlie e delle opere: Nel 1956 Berardi realizzò a Milano Marittima il grattacielo Marinella I (90 metri), inserendovi l’Hotel Rosella, intitolato alla primogenita nata nel 1957. A Cesenatico, nel Marinella II, l’albergo ai primi tre piani fu battezzato Hotel Genny in onore della secondogenita Eugenia (Genny), nata il 25 febbraio 1958 durante il cantiere della torre.
2. La Sfida al Pirellone: Campanilismo e la Sanatoria dei Piani “Abusivi”
La nascita del grattacielo fu accompagnata da una vera e propria competizione di prestigio con le grandi metropoli del Nord. La prima licenza edilizia (la n. 28 del 21 febbraio 1957) fu rilasciata in appena 17 giorni dal giovane sindaco di Cesenatico Primo Grassi, all’epoca ventinovenne. Il progetto iniziale prevedeva una torre di 31 piani per circa 108 metri d’altezza.
Tuttavia, quando a Cesenatico giunse la notizia che a Milano l’architetto Gio Ponti stava erigendo il celebre Grattacielo Pirelli (il “Pirellone”), che avrebbe raggiunto i 32 piani, il sindaco Grassi e l’ingegner Berardi decisero che la Romagna non poteva rimanere indietro. Per puro orgoglio campanilistico e senza attendere le autorizzazioni formali, Berardi modificò in corsa il telaio strutturale aggiungendo tre piani supplementari alla torre.
Nel mese di aprile del 1958, durante un sopralluogo tecnico, l’ingegnere comunale constatò che la torre era arrivata a 35 piani totali (32 piani tipo più attici e torrette). Per sanare l’irregolarità e consentire all’edificio di inaugurare in tempo per la stagione estiva, il nuovo sindaco Agostino Spadarelli rilasciò la licenza in sanatoria n. 82 il 27 giugno 1958. Cesenatico poteva così vantare ufficialmente la vittoria nella “corsa ai cieli” contro Milano.
3. Ingegneria sulla Sabbia: Le Fondazioni e il “Fuori Piombo”
Costruire un colosso di oltre 50.000 metri cubi su un terreno sabbioso, a poche decine di metri dalla battigia dell’Adriatico, fu considerata un’impresa titanica per le tecnologie dell’epoca. L’area prescelta — Piazza Andrea Costa, sul sedime del vecchio Albergo Milano demolito nel dicembre 1945 su ordine del comando tedesco — richiedeva soluzioni strutturali eccezionali:
- I 210 pali sottoterra: La struttura fu calcolata dal professor Bruno Bottau, docente di ponti e strade all’Università di Bologna. Per ancorare il fabbricato, vennero infissi nella sabbia 210 pali in cemento armato profondi 15 metri e con un diametro di 53 centimetri, raccordati in superficie da un’unica imponente platea nervata in calcestruzzo.
- Tempi record: I lavori furono eseguiti tra la primavera del 1957 e il giugno del 1958 dalle maestranze locali della Cooperativa Edile Forlivese e del Consorzio Cooperative di Forlì. Berardi fissò la consegna al 30 giugno 1958, inserendo nel contratto pesantissime penali per ogni giorno di ritardo.
- La leggera torsione segreta: Studi accademici condotti nei primi anni 2000 dalla Facoltà di Architettura di Firenze tramite rilievi laser hanno svelato che la torre presenta una torsione in senso antiorario di 1,2° e un fuori piombo di circa 21 centimetri (con un’inclinazione verso Piazza Costa). Un assestamento impercettibile causato dall’azione dei venti di mare, dalla subsidenza e dal naturale schiacciamento del suolo sabbioso.
4. Una “Macchina per le Vacanze” Futuristica
Il Grattacielo di Cesenatico fu concepito da Berardi come un quartiere verticale autosufficiente, anticipando di decenni il concetto di mixité funzionale e i comfort della domotica moderna. I suoi 120 appartamenti privati e l’Hotel Genny offrivano servizi allora mai visti in un condominio balneare:
- Cene in camera via montavivande: Ogni singolo appartamento della torre era collegato direttamente alle cucine del ristorante dell’Hotel Genny al primo piano tramite un sistema di montacarichi/montavivande e citofoni interni. I villeggianti potevano ordinare la cena e veder salire i piatti caldi direttamente nel proprio tinello al 30° piano.
- Cervello elettronico e gestione rifiuti: Gli impianti comprendevano condotte di raccolta centralizzata dei rifiuti a ogni piano, condizionamento avanzato e cinque ascensori ad alta velocità gestiti da una centralina di calcolo programmata (cervello elettronico) per ottimizzare i tempi di chiamata.
- Lusso e dettagli personalizzati: L’Hotel Genny offriva una sala ristorante panoramica a vetrate continue su Piazza Costa, un servizio in quattro lingue (italiano, francese, inglese, tedesco), garage riservati e stoviglie personalizzate prodotte da Richard Ginori recanti impresso l’emblema della torre. Il complesso ospitava inoltre un night-club sotterraneo, negozi a filo strada, istituti di bellezza e un bar-terrazza panoramico sul tetto.
5. Il Mosaico Multicolore e la Salvaguardia del Paesaggio
Contrariamente a chi vedeva nel grattacielo un abuso edilizio, Berardi sostenne sempre una precisa tesi ecologica e paesaggistica: concentrare centinaia di villeggianti in un unico punto verticale era l’unico modo per sottrarre la costa e le pinete all’inesorabile “brulichio edilizio” delle villette orizzontali. Dalle finestre della torre, inoltre, lo sguardo dei villeggianti non si fermava al mare, ma abbracciava l’intera Romagna, scorgendo nelle giornate limpide il profilo di San Marino e l’arco degli Appennini.
Esteticamente, l’edificio si presentava come un’opera pittorica: le facciate esterne erano interamente rivestite da un vibrante mosaico in tessere ceramiche (2×2 cm) dalle tonalità multicolori (azzurro, beige, verde, nero, rosa e giallo), alternate alle fasce blu dei serramenti in alluminio. Nei primi anni 2000, a causa del distacco del tassello originario, il mosaico è stato sostituito da una parete ventilata in gres porcellanato che ne mantiene la memoria cromatica.
A quasi settant’anni dalla sua costruzione, il Grattacielo di Cesenatico rimane non soltanto un capolavoro di audacia strutturale del dopoguerra, ma il simbolo vivente di un’epoca in cui la Romagna sapeva sognare in grande e guardare il mondo dall’alto.
Articolo precedente, Palazzo comunale
Fonti e Riferimenti Bibliografici
- E. Nonni, V. Orioli, M. Senese, D. Gnola, Cesenatico e il suo grattacielo, Valfrido Edizioni, 2020.
- E. Nonni, Il grattacielo di Eugenio Berardi: sognare il cielo, saggio storico.
- V. Orioli, Il grattacielo e il paradosso di Cesenatico, CLUEB, Bologna.
- F. Canali, V. Ceradini Galati, Grattacieli balneari romagnoli, in Monumenti del Novecento.
- S. Pivato, Andare per colonie estive, il Mulino, 2023.
- Redazione AroundUs / Wikimedia, Grattacielo di Cesenatico: scheda tecnica e metrica, 2026.