Ancora un’altra storia del grattacielo: “Teremot” e il sindaco che firmò la sanatoria, ma dopo.

Il Gigante di Cemento sulla Sabbia: Storie, Sfide e Curiosità del Grattacielo di Cesenatico

Nel giugno del 1958, quando la Riviera romagnola si preparava ad accogliere l’esplosione del turismo di massa, sulla spiaggia di Cesenatico fece la sua comparsa un’opera destinata a stravolgere per sempre l’immaginario del litorale adriatico: il Condominio Marinella II, meglio noto semplicemente come il Grattacielo di Cesenatico. Con i suoi 113 metri d’altezza e 35 piani, l’edificio si impose immediatamente come la struttura in cemento armato gettato in opera più alta d’Europa e del mondo, superando le convenzioni dell’architettura balneare dell’epoca. Dietro quella mole svettante in riva al mare si nasconde un’epopea fatta di sfide ingegneristiche, intuizioni avveniristiche, rivalità campanilistiche e curiosi aneddoti di costume.

1. L’Ingegnere “Teremot” e i Servizi Segreti della Struttura

La mente e il motore finanziario dell’impresa fu Eugenio Berardi (1921–1977), un giovane ingegnere nativo di Lugo di Romagna. Cresciuto in una famiglia di agricoltori, veterano della Seconda Guerra Mondiale (per la quale ricevette la Croce al Merito di Guerra) e laureato in ingegneria a Bologna nel 1949, Berardi si guadagnò presto in Romagna il soprannome di “Teremot” (Terremoto) per il suo carattere esuberante, volitivo e del tutto refrattario al rischio di fallimento.

Dalla fusione tra la sua spinta visionaria e il matrimonio con la professoressa faentina Marinella Ragazzini nacque la S.I.M. (Società Immobiliare Marinella), strumento con cui il progettista intendeva realizzare opere monumentali capaci di rivaleggiare con i grattacieli di Chicago o la Cité Radieuse di Le Corbusier.

La storia costruttiva dell’ingegner Berardi è legata a precisi riti e affetti familiari:

Il rito della bottiglia annegata : In ogni cantiere aperto da Berardi, all’interno del primissimo getto di calcestruzzo delle fondazioni veniva annegata e sigillata una bottiglia di vetro contenente i disegni e i dettagli del progetto architettonico.

: In ogni cantiere aperto da Berardi, all’interno del primissimo getto di calcestruzzo delle fondazioni veniva annegata e sigillata una bottiglia di vetro contenente i disegni e i dettagli del progetto architettonico. I nomi delle figlie e delle opere: Nel 1956 Berardi realizzò a Milano Marittima il grattacielo Marinella I (90 metri), inserendovi l’Hotel Rosella, intitolato alla primogenita nata nel 1957. A Cesenatico, nel Marinella II, l’albergo ai primi tre piani fu battezzato Hotel Genny in onore della secondogenita Eugenia (Genny), nata il 25 febbraio 1958 durante il cantiere della torre.

2. La Sfida al Pirellone: Campanilismo e la Sanatoria dei Piani “Abusivi”

La nascita del grattacielo fu accompagnata da una vera e propria competizione di prestigio con le grandi metropoli del Nord. La prima licenza edilizia (la n. 28 del 21 febbraio 1957) fu rilasciata in appena 17 giorni dal giovane sindaco di Cesenatico Primo Grassi, all’epoca ventinovenne. Il progetto iniziale prevedeva una torre di 31 piani per circa 108 metri d’altezza.

Tuttavia, quando a Cesenatico giunse la notizia che a Milano l’architetto Gio Ponti stava erigendo il celebre Grattacielo Pirelli (il “Pirellone”), che avrebbe raggiunto i 32 piani, il sindaco Grassi e l’ingegner Berardi decisero che la Romagna non poteva rimanere indietro. Per puro orgoglio campanilistico e senza attendere le autorizzazioni formali, Berardi modificò in corsa il telaio strutturale aggiungendo tre piani supplementari alla torre.

Nel mese di aprile del 1958, durante un sopralluogo tecnico, l’ingegnere comunale constatò che la torre era arrivata a 35 piani totali (32 piani tipo più attici e torrette). Per sanare l’irregolarità e consentire all’edificio di inaugurare in tempo per la stagione estiva, il nuovo sindaco Agostino Spadarelli rilasciò la licenza in sanatoria n. 82 il 27 giugno 1958. Cesenatico poteva così vantare ufficialmente la vittoria nella “corsa ai cieli” contro Milano.