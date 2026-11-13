Maltempo, un cavo della luce in strada, intervengono i vigili del fuoco

Cavo della luce pericoloso vicino a via Campone Sala

Intervento dei vigili del fuoco in zona Sala. La via è via Campone Sala nei pressi del civico 94, si tratta di una traversa della strada principale. È la via che porta all’ex carrozzeria Visani. Un cavo della luce è uscito dalla sua guida e è pericolosamente basso e vicino alla strada. La causa potrebbe essere ricercata negli effetti del maltempo. È stato necessario attivare la squadra dei vigili del fuoco che sono intervenuti per cercare di mettere in sicurezza l’area. Per chi si trovasse a passare dalla zona si raccomanda di prestare la massima attenzione anche perché ai margini della carreggiata c’è un largo e profondo fosso.