Bufalini, nuovo angiografo da 550mila euro: donazione Orogel

Un nuovo angiografo digitale di ultima generazione entra in dotazione all’ospedale Bufalini di Cesena. L’apparecchiatura, del valore di circa 550mila euro, è stata donata dal Gruppo Orogel attraverso la propria Fondazione F.OR ed è stata presentata ufficialmente oggi (venerdì 13 novembre).

L’installazione rappresenta un importante potenziamento delle tecnologie sanitarie a disposizione dell’ospedale, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di diagnosi e di trattamento attraverso procedure interventistiche mini-invasive, spesso alternative alla chirurgia tradizionale.

Nuove possibilità per la radiologia interventistica

Il nuovo angiografo è stato installato nel reparto di Radiologia e sarà utilizzato, attraverso una programmazione condivisa delle sedute, da diverse discipline mediche. Tra queste figurano radiologia interventistica, cardiologia emodinamica, chirurgia vascolare e gastroenterologia.

La struttura disponeva già di tre angiografi: due dedicati alla neuroradiologia interventistica e al percorso dello stroke, mentre il terzo era condiviso tra le altre specialità. La nuova apparecchiatura consentirà quindi di aumentare le possibilità di accesso a queste tecnologie e ampliare l’attività diagnostica e terapeutica.

Tecnologia avanzata e maggiore sicurezza per i pazienti

Il sistema installato al Bufalini è un Azurion serie 7, dotato di un detettore piatto da 20 pollici e di tecnologie progettate per rendere le procedure più precise e sicure.

Tra le caratteristiche principali figurano la possibilità di gestire le applicazioni attraverso un unico touchscreen vicino al tavolo operatorio e un sistema di prevenzione delle collisioni, che regola i movimenti dell’apparecchiatura quando rileva ostacoli nelle vicinanze del paziente.

La tecnologia permette inoltre di elaborare e consultare le immagini diagnostiche anche mentre è in corso un intervento, facilitando il lavoro contemporaneo di medici e personale tecnico. Il sistema integra anche strumenti per la gestione e la riduzione della dose di radiazioni erogate durante gli esami.

Un insieme di funzionalità che punta a migliorare l’organizzazione delle procedure, la qualità delle immagini e la sicurezza dei pazienti, offrendo ai professionisti sanitari un supporto tecnologico avanzato anche negli interventi più complessi.

Ristrutturati 300 metri quadrati di spazi

Per accogliere la nuova apparecchiatura è stato necessario un intervento di riqualificazione del reparto di Radiologia, che ha interessato una superficie di circa 300 metri quadrati.

I lavori, avviati nel settembre 2025 e curati dall’U.O. Attività Tecniche Forlì-Cesena, hanno riguardato la realizzazione della sala interventistica e degli ambienti di supporto: sala comandi, area per induzione e risveglio, depositi, locali per la decontaminazione, zone filtro, servizi igienici e locale tecnico.

L’intervento ha compreso anche la rimodulazione di due ambulatori ecografici e degli studi medici, oltre al rifacimento degli impianti elettrici, meccanici, idrico-sanitari e dei gas medicali, con le necessarie opere strutturali e di radioprotezione.

Per questi lavori l’Ausl Romagna ha sostenuto un investimento superiore a un milione di euro, Iva compresa, attraverso fondi aziendali. Una spesa distinta dai circa 550mila euro destinati da Orogel all’acquisto dell’angiografo.

La presentazione con i vertici istituzionali e sanitari

Alla presentazione ufficiale sono intervenuti la consigliera regionale Francesca Lucchi, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori, la direttrice della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Cesena Marisa Bagnoli e il presidente di Orogel Bruno Piraccini.

Presenti anche il direttore dell’Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie Stefano Sanniti, il direttore dell’U.O. Radiologia di Cesena Marcelo Bisulli e numerosi professionisti sanitari.