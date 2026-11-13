Pizza Family, due Spicchi del Gambero Rosso

Secondo anno consecutivo con due Spicchi del Gambero Rosso per Pizza Family, la pizzeria di Sala di Cesenatico che conferma il proprio riconoscimento nella guida Pizzerie d’Italia.

Un risultato che premia il lavoro della squadra

Un traguardo che valorizza il percorso portato avanti da Andrea, Roberta e da tutto lo staff, attraverso un’attenzione che parte dalla scelta delle materie prime e dalla collaborazione con i produttori, prosegue con la lavorazione degli impasti e si concretizza nelle pizze proposte ogni giorno ai clienti.

La conferma dei due Spicchi per il secondo anno di fila rappresenta un riconoscimento alla qualità e alla costanza del lavoro svolto dalla pizzeria cesenaticense.

Il ringraziamento ai clienti

Pizza Family ha condiviso la soddisfazione per il risultato, ringraziando tutte le persone che scelgono il locale, lo frequentano e continuano a tornare.

Un riconoscimento che, come sottolinea la stessa attività, è anche merito dei clienti che nel tempo hanno accompagnato e sostenuto il percorso della pizzeria di Sala di Cesenatico.