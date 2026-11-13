Incidente in A14, 4 km di coda tra Rimini sud e nord

Dopo essere stato bloccato per diverse ore, procede ancora con rallentamenti il traffico sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, in direzione Bologna.

L’incidente, avvenuto al chilometro 118, ha coinvolto quattro auto e un camion. Al momento la circolazione transita su una sola corsia e si registrano circa 4 chilometri di coda.

Per chi viaggia verso Bologna, viene consigliata l’uscita a Rimini sud, con rientro in autostrada a Rimini nord dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.