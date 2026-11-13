5×1000 all’Oasi Desiree: come sostenere cure e cibo per gli animali

L’Oasi lancia un appello ai contribuenti: destinare il 5×1000 all’associazione attraverso la dichiarazione dei redditi, indicando il codice fiscale 90082500407, per contribuire alle cure e al benessere degli animali ospitati.

Un aiuto senza costi aggiuntivi

Il 5×1000 è una quota dell’IRPEF che ciascun contribuente può assegnare a un ente del volontariato, senza alcun aggravio economico. In assenza di una scelta, la somma resta allo Stato.

Negli anni passati, le risorse ricevute hanno consentito all’Oasi Desiree di acquistare scorte di cibo e di realizzare interventi negli spazi dedicati agli animali. Fondi che, sottolinea l’associazione, si traducono quotidianamente in assistenza, attenzioni e strutture più adeguate.

Come destinare il 5×1000

Nel modello 730, CU o Redditi Persone Fisiche occorre firmare nel riquadro “Sostegno del volontariato” e inserire il codice fiscale:

90082500407