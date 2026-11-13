Bagnarola, auto provoca un incidente e fugge

Un incidente stradale seguito da una fuga. È quanto sarebbe accaduto ieri (giovedì 12 novembre), intorno alle 17.10, lungo via Cesenatico, all’altezza di Bagnarola, poco prima del distributore di benzina per chi proviene da Villalta.

A raccontare l’episodio è una donna che ha pubblicato un appello sulle pagine Facebook dedicate alla frazione di Cesenatico. Secondo la sua testimonianza, una Citroen C1 avrebbe invaso la corsia opposta, andando a urtare l’auto che la precedeva. Dopo l’impatto, il conducente non si sarebbe fermato per verificare quanto accaduto, proseguendo la marcia.

La donna è riuscita a registrare la scena grazie alle telecamere della propria auto, ma le immagini, a causa della pioggia e delle telecamere sporche, non consentirebbero di leggere chiaramente la targa del veicolo.

L’appello per rintracciare la Citroen

La richiesta è quindi quella di prestare attenzione a una Citroen C1 che potrebbe presentare un danno allo specchietto retrovisore sinistro, sul lato del conducente.

La persona che si trovava alla guida dell’auto urtata, riferisce la testimone, presenterà denuncia mettendo a disposizione i filmati registrati. Nel frattempo, l’appello è rivolto a chiunque dovesse notare una vettura con queste caratteristiche: eventuali segnalazioni potranno essere inviate alla donna tramite messaggio privato su Facebook.