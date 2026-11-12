Futuro Ex Nuit Cesenatico: la camminata urbana e laboratori

Cesenatico si prepara a ridisegnare uno dei suoi spazi più strategici e lo fa chiedendo direttamente aiuto a chi la città la vive ogni giorno. Entra nel vivo il percorso di partecipazione dedicato al futuro dell’area “Ex Nuit”, tornata finalmente a disposizione della collettività e ora in cerca di una nuova identità.

“Tutti in pista per l’ex Nuit”: il programma della camminata urbana

Il primo, atteso appuntamento sul campo è fissato per sabato 14 novembre. Alle ore 10.30, cittadini e amministratori si ritroveranno proprio davanti allo spazio di Viale Carducci 164 per una camminata urbana condivisa. Non si tratta di una semplice passeggiata, ma di un’occasione di confronto a cielo aperto: l’obiettivo è osservare l’area da vicino, scambiarsi impressioni a caldo e iniziare a far emergere le prime idee per la rigenerazione del sito.

I laboratori partecipativi al Museo della Marineria

Dopo l’esplorazione diretta degli spazi, il dialogo si sposterà per entrare in una fase di pianificazione più strutturata. Il percorso, infatti, prevede due laboratori partecipativi che saranno ospitati all’interno del Museo della Marineria per raccogliere spunti e priorità.

Gli appuntamenti a calendario per la cittadinanza sono:

Martedì 24 novembre alle ore 18.00 – Primo laboratorio partecipativo

Mercoledì 9 dicembre alle ore 18.00 – Secondo laboratorio partecipativo

Un progetto premiato dalla Regione: le parole dell’assessore Agostini

Questo percorso di ascolto è stato riconosciuto e finanziato a livello istituzionale. Il Comune di Cesenatico, infatti, è risultato tra i vincitori del Bando Partecipazione 2026 promosso dalla Regione Emilia-Romagna, ottenendo un contributo di 15.000 euro (il totale dell’importo richiesto) per il progetto intitolato “Tutti in pista per l’ex Nuit! – Raccogliere voci, definire priorità: la cittadinanza partecipa alla rigenerazione urbana dell’area”.

L’obiettivo dell’amministrazione è far sì che la prossima fase di vera e propria progettazione sia supportata da slanci e idee nati dal basso. A ribadire l’importanza di questo processo è l’assessore Jacopo Agostini, che chiama a raccolta la comunità: